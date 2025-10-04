Durante la tarde del viernes 3 de octubre , se registró un incendio forestal de gran magnitud en la localidad de San Roque, en cercanías del Camping Agua Negra, en el departamento Jáchal.

Ante la emergencia, personal de Bomberos Voluntarios San José de Jáchal acudió al lugar con las unidades Móvil N°2 y Móvil N°3, bajo la coordinación del Jefe de Cuerpo Activo, Cabo Jorge Silva, y del Subjefe, Cabo Carlos Alaniz.

El operativo demandó un intenso trabajo de aproximadamente seis horas, en las que los bomberos se abocaron a controlar y sofocar las llamas que avanzaban sobre la vegetación y amenazaban con expandirse en la zona.

Gracias al accionar del cuerpo de bomberos, el incendio fue finalmente contenido, evitando mayores daños en el área forestal y riesgos para los vecinos del lugar.