La Liga Jachallera de Fútbol reciba durante esta tarde del jueves una reunión clave que será encabezada por funcionarios de la Dirección de Personería Jurídica, con el objetivo de asesorar a las instituciones locales sobre el proceso de normalización y los pasos para llamar a elecciones en un plazo de 180 días.

Según contó el periodista jachallero Alejandro Guajardo en un móvil para Canal 13 San Juan, el encuentro se desarrollará a puertas abiertas y estará dirigido a los 22 clubes afiliados, de los cuales la mayoría debe regularizar su documentación para participar del proceso.

En medio de la polémica, el expresidente Ricardo Guerrero insistió en que lo que ocurrió fue un “golpe institucional” y defendió su gestión asegurando que los balances estaban al día. No obstante, Personería Jurídica mantuvo su decisión y remarcó que las irregularidades administrativas justificaron la intervención.

De acuerdo a lo que señaló Guajardo, Guerrero reconoció que casi el 90% de los clubes afiliados tampoco tienen los papeles en regla, lo que obliga a un trabajo de normalización más amplio.

La agenda continuará este viernes en la Unión Vecinal de Villa Mercedes, donde se llevará adelante una nueva reunión con instituciones de la zona norte del departamento.