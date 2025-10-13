Vecinos de Jáchal cortaron una Ruta y piden "asfalto ya"

Este lunes, un grupo de vecinos de Jáchal llevó a cabo un corte sobre calle Eugenio Flores (Ruta Provincial) en reclamo por la falta de avances en las obras de asfaltado.

La protesta, según detalló Radio Norte de Jáchal, se concentró en el tramo que va desde calle Honda hasta la entrada de la comunidad de Gran China, un sector que —según denunciaron— permanece intransitable y sin respuestas oficiales.

No es la primera vez que los vecinos recurren a este tipo de medidas. En septiembre, residentes de San Roque también realizaron protestas con cortes simultáneos en dos rutas estratégicas del departamento. Uno de ellos tuvo lugar sobre la Ruta 40, a la altura de la rotonda de San Roque, mientras que el otro se desarrolló en la Ruta 150 y callejón Tomás Cruz, encabezado por habitantes de la zona de El Volcán.

Los manifestantes señalaron, en ese momento, que los trabajos de limpieza de canales y acequias dejaron acumulada gran cantidad de residuos a un costado de los caminos, lo que obstruye los desagües y agrava el deterioro de las arterias. Además, remarcaron que desde hace años reclaman la pavimentación o el mejoramiento de la calle principal de El Volcán, que presenta baches, serruchos e inundaciones frecuentes durante los días de lluvia.