Vecinos de la comunidad de El Volcán, en Jáchal, se manifestaron este lunes sobre Ruta 40 Norte, la calle El Bajo y Cruz de Piedras para reclamar por el mal estado de las vías de acceso. La manifestación, que se realizó bajo la supervisión de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional, tiene como principal objetivo conseguir "una calle digna" y una pronta solución a un problema que, según los manifestantes, los afecta desde hace años.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es la interrupción del servicio de la Red Tulum en la zona. Según una de las voceras, quien conversó con Alejandro Guajardo, periodista del departamento, el deterioro de las calles ha provocado que el colectivo ya no ingrese a la localidad, lo que afecta especialmente a los estudiantes. "Era el único medio de transporte para que los chicos lleguen a la escuela. Se dirigen al centro y a Niquivil y, por ese motivo, los chicos están perdiendo días de clase", explicó.

Falta de respuestas

Durante la mañana de este lunes, un representante de la Municipalidad de Jáchal, de apellido Alaníz, se acercó al lugar del corte para dialogar con los vecinos. Sin embargo, les comunicó que la responsabilidad de los caminos y rutas es de Vialidad Nacional. "Nosotros necesitamos una respuesta hoy. Si no viene el señor de Vialidad, nosotros continuaremos con el corte", afirmó la vocera.

Los manifestantes sostienen que, aunque el representante municipal les aseguró que el transporte público no entra por reparaciones, estas obras no se están llevando a cabo, lo que dilata el regreso del servicio. Otro vecino añadió que el problema se agrava porque “Hidráulica sacó el canal y dejaron todo tirado a la orilla de la calle, y el agua está, por lo que no se puede transitar ya”.

Tensión en la manifestación

La protesta ha generado tensión con algunos automovilistas y transportistas que intentaron atravesar el corte. Una de las voceras relató con preocupación que algunos conductores intentaron atropellarlos. "Nos echaron el auto encima, no tuvieron piedad ni siquiera al ver a un menor en el medio y a una mamá casi le pisan el pie", denunció.

Pese a estos incidentes, los manifestantes pidieron solidaridad al resto de la comunidad. "Es una falta de respeto. Yo los entiendo en qué posición se ponen, pero nosotros estamos luchando por una calle digna y, si tenemos que seguir hasta la noche, lo seguiremos haciendo", concluyó la vocera. Los vecinos aseguraron que no levantarán el corte hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades de Vialidad Nacional.