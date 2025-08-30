La Municipalidad de Chimbas informó que, debido a las inclemencias climáticas registradas en la provincia durante la semana, se brindó asistencia a 170 familias mediante la entrega de más de 700 órdenes de ayuda directa, que incluyeron materiales y diversas provisiones. Esta entrega forma parte de un plan sostenido, ya que desde comienzos del año se vienen realizando operativos similares en distintos sectores del departamento.

Hasta el mediodía del sábado 30 de agosto, se detectaron dos situaciones de mayor gravedad en Villa Sarmiento y en el Loteo Ignacio Díaz. En ambos casos se otorgó asistencia primaria y se dio intervención al Ministerio de Familia de la provincia, que continuará con el seguimiento de los afectados.

Además, el municipio precisó que se acompañó a otras familias que sufrieron consecuencias menores por el temporal. En la zona este se asistió a siete grupos familiares, mientras que en la zona centro y oeste del departamento se atendió a cuatro familias en cada sector.

Desde el gobierno municipal destacaron que estas acciones forman parte del compromiso asumido con los vecinos para mejorar sus condiciones de vida, subrayando que las respuestas se sostienen con trabajo coordinado y esfuerzo conjunto.