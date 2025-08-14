En un acto que marcó un hito para la educación provincial, el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, inauguraron la primera escuela secundaria rural-pluriaño de San Juan. Ubicada en la localidad jachallera de Mogna, la institución Hipólito Buchardo abrió sus puertas con sus primeros 17 alumnos, saldando una deuda histórica con la comunidad y estableciendo un precedente al incorporar formalmente la modalidad rural en la estructura educativa provincial.

La creación de esta escuela responde a la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades, evitando que los estudiantes deban abandonar su lugar de origen para cursar el nivel secundario. Organizada bajo el formato de pluriaño —que integra en un mismo aula a alumnos de distintos años con un mismo equipo docente—, ofrecerá el ciclo orientado en Turismo, aprovechando el potencial natural, histórico y religioso de Mogna para impulsar el desarrollo local.

Para su puesta en funcionamiento, el edificio fue remodelado y se crearon cargos específicos como director, secretario, preceptor, asesor pedagógico y horas cátedra para todos los años del ciclo básico y orientado. La resolución N° 9096-ME-2025 otorgó el marco legal y curricular para su implementación, reconociendo las particularidades del contexto rural. Durante la inauguración, se realizó el corte de cinta, la entrega formal de la resolución y un recorrido por las instalaciones, celebrando un paso histórico para la educación y el arraigo en zonas alejadas de la provincia.