La diaria pesadilla de los vecinos del Barrio Lagares por la falta de agua

El móvil de Canal 13 llegó hasta el Barrio Lagares por una denuncia que lectores de Diario 13 hicieron. Los vecinos de este complejo habitacional que hace 14 años fue entregado, y que se ubica en la zona norte del departamento, están cansados de hacer el reclamo a OSSE de cada día, y no tener respuesta por parte de la empresa.

'Estamos sufriendo mucho la falta de agua. Tenemos días sin agua, ni siquiera para tomar, ni bañarnos', contó una vecina, que luego agregó: 'En mi casa tenemos un bebé con síndrome de Down y necesita bañarse, pero ni siquiera sube el agua al tanque'

Los vecinos aseguran que se han cansado de hacer reclamos, y que desde OSSE les responden que nadie llamó aún de ese lugar del norte del departamento. 'Todos hemos llamado y eso lo podemos atestiguar por el grupo de vecinos. Ya estamos cansados de esta situación', expresó ofuscada la vecina.

Luego, la mujer volvió a remarcar que por su casa no fueron nunca desde la empresa estatal. 'Hice un montón de reclamos, incluso hoy, porque no hay agua en el baño, ni para bañarnos, ni para nada, no sube el agua al tanque. Si pagamos la boleta tenemos que tener agua', se quejó.

Esta problemática no se limita a este barrio. Según aseguran los vecinos, en otros barrios entregados hace relativamente poco también están sufriendo la misma pesadilla. La de no tener agua, o tener apenas un 'chorrito'.

Otra vecina aseguró que OSSE solo les ofrece soluciones momentáneas. 'Ponen curitas en la herida solamente, porque todos hacemos reclamos y en los 14 años que tiene el barrio la plazoleta está seca, mientras que el Estadio que está a unas cuadras, está todo verde'.

Los habitantes del Barrio Lagares aseguran que por lo general si se quedan sin luz, también se quedan sin agua. 'Acá todos se lavan las manos, OSSE, el municipio, el gobierno', señaló otra vecina notablemente enojada con la situación.