Intervinieron la Unión Vecinal de La Rinconada: aseguran que hay $100 millones para obras

La crisis institucional que atraviesan varias uniones vecinales de Pocito sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la Unión Vecinal de La Rinconada fue intervenida por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, que designó un triunvirato normalizador para conducir la entidad mientras se convoca a elecciones.

La decisión generó malestar en el expresidente de la institución, Tito Ginés, quien aseguró que la comisión que presidía “tenía los papeles en regla” y que el proceso responde a “razones políticas más que administrativas”. “Estamos dolidos porque nos cortaron las piernas. Tenemos guardados en el banco $100 millones para obras y todo está bajo firma de la comisión directiva”, expresó el dirigente al periodista Gustavo Rey.

La Unión Vecinal de La Rinconada no solo gestiona el servicio de agua potable para los vecinos de la zona sur de Pocito, sino que en los últimos años concretó diversas obras de infraestructura, como la compra de tecnología para optimizar el servicio y la construcción de tres cisternas de bombeo.

Actualmente, el servicio de agua se mantiene en funcionamiento. Durante la cobertura periodística, los vecinos que se acercaron a la sede a retirar cloro para la desinfección domiciliaria del agua confirmaron que “el servicio se presta con normalidad”.

El caso de La Rinconada no es aislado. En el último año, Personas Jurídicas intervino o impulsó cambios en varias uniones vecinales del departamento.

En Villa Paulini, en noviembre de 2024, la histórica conducción encabezada por el exconcejal Domínguez fue desplazada a pesar de que, según afirmó, tenían “los libros y las votaciones al día”.

En Villa Elisa, tras el cambio de comisión, la nueva conducción denunció el robo de $13 millones a las pocas semanas de asumir.

En otras zonas, como el centro y el norte de Pocito, se registraron conflictos similares que derivaron en intervenciones o procesos de normalización.

De acuerdo con lo informado, la intervención en La Rinconada se extenderá 90 días, plazo durante el cual el triunvirato designado deberá regularizar la situación institucional y convocar a elecciones para renovar la comisión directiva.