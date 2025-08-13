Pocito se prepara para celebrar a lo grande el Día del Niño con una serie de festejos que recorrerán las tres zonas principales del municipio. La iniciativa, impulsada por la municipalidad, “busca llevar la alegría a todos los rincones del departamento”, según explicó Romina Salica, directora de Mujer, Género y Diversidad.

"Hoy los niños son nuestra prioridad, y es por eso que estamos tan dedicados en estos festejos", afirmó la funcionaria pocitana. "La idea es poder llegar a todos los puntos de Pocito". Los festejos comenzaron el domingo 10 de agosto en la zona Norte y continuarán este fin de semana en Villa Aberastain, para luego finalizar en la zona sur.

Próximos eventos y sorpresas

El domingo 17 de agosto, a partir de las 14 horas, el festejo central se llevará a cabo en la Plaza de la Libertad. El evento contará con una gran variedad de actividades, como deportes, pinturas artísticas, cabinas de fotos y, por supuesto, personajes animados.

Los niños podrán disfrutar de la compañía de los personajes de Disney, Lilo y Stich, y también de la presencia de capibaras que animarán la jornada. Además, habrá un momento especial con los personajes de Disney Mini y Furia de la película Intensamente. Para completar la tarde de celebración, se repartirá chocolate y se realizarán numerosos sorteos y entrega de premios.

La invitación está abierta a todos los niños de San Juan para que se sumen a la diversión. El último festejo se realizará el próximo domingo 24 de agosto en la zona Sur del departamento.