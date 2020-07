Las paritarias que dividen aguas en Rawson

El Presidente del Concejo Deliberante del departamento Rawson, Juan Carlos Salvadó, se refirió al polémico llamado a paritarias que protagonizó esta semana luego del paro iniciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales SUOEM reclamando por la movilidad de los trabajadores de sus puestos de trabajo, argumentando que el Ejecutivo encabezado por el intendente Rubén García no puede tomar esas determinaciones.

Noticias Relacionadas Explosivo, Ibarra se metió en la interna rawsina

Salvadó aseguró que el es el Presidente de las paritarias por lo tanto puede hacer este tipo de llamados más aún cuando hay conflictos que comienzan a afectar a los vecinos como en este caso. En la reunión que se celebró el pasado lunes a las 17 hs. sin la presencia de representantes del Ejecutivo, "Se trató en el orden del día la movilización de empleados de un lugar a otro y el reencasillamiento de empleados que se debe terminar a fines del año 2020" destacó el edil.

Según Salvadó en la anterior paritaria del año pasado quedó establecido que los trabajadores no pueden ser cambiados de su lugar de trabajo hasta fin de año, algo que en este caso no se habría respetado por parte de la gestión de Rubén García y eso generó el conflicto. "Los empleados no podían moverse de un lado a otro hasta fines de 2020", dijo. Esta reunión anterior fue en Octubre del año 2019 cuando era intendente Juan Carlos Gioja.

Noticias Relacionadas El ladrón del consorcio de Capital tiene salidas transitorias

El encuentro pasó a cuarto intermedio hasta la semana que viene ya que no se llegó a ningún acuerdo, además no fue el Intendente Rubén García ni envió a nadie en su representación. De todas maneras a raíz de este llamado el paro que sostenían los trabajadores desde la semana pasada se levantó.

LA POSTURA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

Antonino D'amico, Secretario General del gremio explicó a Canal 13 que de los 16 integrantes de la paritaria concurrieron 12, por lo que se dio quorum para sesionar pero no tenían los expedientes específicos para tratar los temas en cuestión. Por tal motivo pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 4 de Agosto a las 17 hs.

Coincidió que exigen "el cumplimiento de un acta que tiene el respaldo de una ordenanza en donde hasta que no se cierren los concursos y mientras se ordenara el organigrama funcional de la municipalidad, ya que el que hay es de hace 40 años atrás, y la planta tenía 280 empleados, ahora tiene 2400..." esto debido a los nombramientos masivos que hubo en la anterior gestión de Juan Carlos Gioja.

D'amico sentenció que "van a tener que apurar el trabajo" para que sean designados los empleados jerárquicos que han ingresado a planta ya que todos están en la última categoría, sin embargo muchos cumplen funciones como jerárquicos. Los movimientos se podrán hacer cuando terminen los concursos para esos cargos y no antes según aclaró.

Esto"lo firmó Cristian Agudo, que es el secretario de Gobierno y hoy no viene a la sesión", disparó el Secretario General de SUOEM.