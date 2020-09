¿Por qué en Rawson no habilitaron las caminatas saludables?

Tras el anuncio hecho por el Gobernador Sergio Uñac el pasado viernes, las caminatas saludables quedaron habilitadas desde el sábado 5 en San Juan. Sin embargo en el departamento Rawson decidieron no habilitarlas, ante esta decisión, el intendente Rubén García explicó los motivos: "Nos hemos tomado un tiempo para ver el comportamiento individual de las personas".

Es que los municipios de cada departamento, fueron los responsables de elaborar el protocolo y definir los circuitos de caminata, teniendo independencia para decidir los lugares, días y horarios de práctica,como así también tomar la decisión de implementar la medida o no. En este sentido, García indicó que Rawson es un departamento muy extenso, lo que obligaría a colocar profesores en cada uno de los circuitos para que se controlen las medidas de distanciamiento y el protocolo adecuado para realizar las caminatas saludables.

"Todavía falta un poquito de conciencia: esta es una pandemia que nos va a pasar por arriba. He visto gente caminando de 3,4 o 5 personas juntas, me parece que no están tomando dimensión del asunto. Hay que entender que la única forma de cuidarnos es con el distanciamiento social y respetando todos los protocolos adecuados", agregó el jefe comunal.

García manifestó que se van a tomar un tiempo prudencial hasta el próximo viernes para evaluar si habilitan o no las caminatas saludables en el departamento. "Vamos a ver como reacciona la gente a los protocolos en bancos y comercios, todas las actividades que ya se están desarrollando en el departamento. Luego evaluaremos la autorización o no de las caminatas recreativas", amplió.

Por último, el funcionario se refirió a la reapertura del comercio en Rawson: "En Villa Krause la gente salió si necesitaba comprar algo o cobrar en algún cajero, por suerte no vi gente que estuviera paseando. Creo que esto se trata de tener una mayor responsabilidad individual y en principio los vecinos del departamento lo están entendiendo de esa forma".