Conflicto salarial en Rawson: declararon ilegal el paro de SUOEM

A través de un comunicado la Subsecretaria de Trabajo declaró ilegal el paro del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de San Juan (SUOEM). Por tanto, el gremio está obligado a cesar de inmediato con las medidas de fuerza que afectaron la recolección de residuos en Rawson.

Un conflicto salarial en el departamento del sur originó la desnormalización del servicio de recolección de residuos. Días atrás el intendente Rubén García, en conferencia de prensa manifestó que iba a ir a la justicia contra SUOEM y prometió normalizar la recolección de basura.

El jefe comunal destacó que la problemática se originó cuando tuvo que internarse para pasar por una cirugía de alto riesgo y se llamó a paritarias con el gremio SOEM, sin la participación de UPCN. En este marco, desde el gremio iniciaron la medida de paro y actualmente se trabaja en la regularización del servicio hasta tanto la Justicia se emita al respecto.

"Esto no tiene nada que ver con salarios, no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores. Hubo actos de vandalismo, tirando la basura de los vecinos a la calle y no dejando trabajar a quienes querían hacerlo. Una impunidad total que no vamos a tolerar", aseguró.

"UPCN dice que tiene la potestad de participar en las paritarias y presenta un amparo, y la Justicia determinó de no innovar hasta que no se resuelva la cuestión de fondo que es la participación de UPCN en las paritarias. Esto abre un impasse de días hasta que no resuelva la Justicia. En este ínterin el municipio es respetuoso de lo que va a dictaminar la Justicia y la Subsecretaría de Trabajo", agregó el Intendente.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se regularice lo más pronto posible, no es un tema de salarios, lo repito, sino que son temas unipersonales y tal vez con algún contenido político detrás que mantienen de rehén al ciudadano de Rawson", sostuvo.

En esta ocasión afirmó que se realizó una presentación por parte del municipio, cuando comenzaron las medidas de fuerza, sobre las cuales definió que fueron "camufladas porque decían que eran asambleas y era un paro camuflado". "Acá los perjudicados son los vecinos de Rawson, realmente la forma en cómo se han manifestado en esta medida de fuerza con una total impunidad, con actos de vandalismo, tirar la basura de los vecinos en la calle. Creo que le faltan el respeto a todos los rawsinos y eso no lo vamos a permitir", subrayó.

"Es nefasto cómo se manifestaron, han agredido a personas, han intimado y amenazado a gente que quería trabajar. No garantizan el derecho al trabajo, es sorprendente como se manejan" ... "En lo que es la suspensión de los servicios como es el servicio esencial de la recolección de los residuos, estamos trabajando para tratar de regularizar con la gente que quiere trabajar que no está integrada a las medidas de fuerza, y con grupos externos de cooperativas para normalizar el tema", añadió en su palabra.

Por último, sobre las acciones iniciadas por parte del gremio cerró que "son totalmente ilegales porque se ha dictado la conciliación obligatoria por medio de la Subsecretaría de Trabajado, entonces toda manifestación y paro que se realice en este by pass que se ha generado hasta el lunes es ilegal".