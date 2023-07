Recolección de residuos en Rawson: entre demoras y sin presupuesto

Durante varios días, los vecinos de Rawson hicieron llegar a Banda Ancha el reclamo por la cantidad de basura acumulada que veían en el departamento. En ese marco, el móvil de Canal 13, dialogó este jueves con el intendente rawsino Rubén García.

"Dividamos lo que es en dos partes, la RCU y los residuos livianos. La RCU a veces se complica, cuando tenemos varios días de feriados y fin de semana largo, donde el personal se toma esos días, se produce un problema porque se acumulan demasiados residuos domiciliarios. No obstante nos lleva 2 o 3 días estabilizarlo", explicó.

"En el tema de los residuos livianos hoy hay una explosión de poda en todos los barrios, que realmente está prohibida si no se hace por personal calificado, entonces hoy tenemos ramas en todo el departamento. El problema de la rama es que juntar o levantar toda la rama es puro volumen o sea que necesitás una dotación de camiones importante pero lo vamos normalizando, lo vamos llevando por cada barrio. Pero vamos haciendo la limpieza y al otro día nos vuelve a aparecer poda otra vez y las ramas tiradas, con el peligro que esto significa. Este año se incrementó la poda por parte de los vecinos", dijo.

También García manifestó que "siempre es un esfuerzo extra. El Área Servicios en el Municipalidad de Rawson es un área bastante compleja, Rawson es bastante complejo en lo que tiene que ver con residuos, pero hacemos todo el esfuerzo con el presupuesto que tenemos, tratado de brindarle el mejor servicio al vecino".

Además detalló que la demora en la limpieza "tiene que ver con maquinarias, camiones; tengo un presupuesto que no puedo contratar temporalmente camiones porque me salgo de presupuesto y no lo tengo aprobado. Entonces tenemos que trabajar por licitación y algunos contratados por fuera de licitación. Entonces no puedo incrementar la recolección con camiones porque no tengo el presupuesto adecuado, entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, distribuirlo de la mejor forma posible".

