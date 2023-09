Por el desastre con la limpieza en Rawson, interpelaron al secretario de Servicios

El pasado lunes 18 de septiembre se llevó a cabo una importante reunión en el Concejo Deliberante de Rawson. Durante la misma se interpeló al secretario de Ambiente y Servicios del departamento. Allí se le consultó acerca de los motivos del gran problema que hay con la limpieza en el municipio, algo de lo que se vienen quejando los vecinos desde hace mucho tiempo.

Fabián Olguín, concejal de Rawson, fue uno de los que estuvo presente en ese momento por lo que contó en Cien por Hora cómo se desarrolló todo. En ese contexto manifestó que fueron los 12 concejales quienes tomaron la decisión de realizar esta interpelación, por lo que fue algo unánime.

'Tuvimos la presencia del secretario de Ambiente y Servicios del departamento, Alfredo Castro. La Carta Orgánica establece que se puede interpelar a los funcionarios, previo envío de la documentación con los puntos a tratar. El lunes estuvo presente este funcionario porque hay un problema grave en Rawson con la gran acumulación de basura en la vía pública. Hay muchas denuncias hechas por vecinos e instituciones del departamento, todos los días recibimos quejas', expresó.

El entrevistado contó que los propios concejales llevaron fotos que habían tomado esa misma mañana, para mostrarle la 'realidad del municipio' a Alfredo Castro. Seguidamente, Olguín aseguró que el intendente, Rubén García, contaría con los fondos suficientes para poder desarrollar la limpieza y la recolección de residuos de manera eficiente.

'Hay muchos problemas y pocas respuestas. Esto quiero dejarlo claro, el intendente tiene el dinero para hacerlo. Si bien nosotros no aprobamos el presupuesto 2023, continúa el del 2022. En la partida que se llama Contratación de Movilidades, Utilitarios y Camiones, él arrancó el año con $228 millones para la contratación de camiones y a principio de año nos piden un aumento que aprobamos. Eso significó un incremento de $250 millones. En agosto volvieron a pedir una modificación y se les aumentó esa partida en $31 millones, entonces actualmente tienen $510 millones para la contratación de camiones', detalló.

Siguiendo en la misma línea, el concejal reveló algunas de las declaraciones que dio Castro durante la interpelación. Allí no sólo aseguró que cuentan con pocas unidades, sino que las mismas se encuentran en muy mal estado. Directamente algunos de estos vehículos de carga tendrían inconvenientes hasta en sus puertas, por lo que los operarios deben ingresar por las ventanillas.

'Si les dimos $510 millones para contratar camiones y ellos dicen que tienen 110, o no están los camiones o no está el dinero. Él reconoció que sólo hay 4 o 5 camiones compactadores funcionando cuando había un Parque Automotor nuevo que dejó el ex intendente. Él reconoció que hay camiones a los que hay que entrar por la ventana, no pueden ni abrir la puerta. Dijo que a las 08:00 le saben decir que se rompe un camión y que hay que esperar que los mecánicos lo solucionen hasta las 16:00', manifestó.

Los concejales presentes le preguntaron al mencionado funcionario qué hacen estos trabajadores cuando sufren estos desperfectos mecánicos. Según Olguín, el secretario respondió que se quedan en el lugar esperando por la llegada de otro camión o simplemente comienzan a limpiar algún barrio que quede cerca del lugar donde se rompió el camión.

'Hubo otras consultas por temas graves como por ejemplo el vertido de líquidos cloacales por parte de camiones del municipio, en distintas bocas de acceso en las que no están permitidas por OSSE. Esto ha provocado que por ejemplo se colapse el sistema del barrio La Estación fundamentalmente, porque se estaba haciendo en los cilindros en la parte donde funciona Obra Pública del municipio y en el Complejo La Superiora. Lo estaban haciendo de manera ilegal porque no tienen autorización para esto. Provocan el colapso de los barrios aledaños porque el sistema no esta hecho para eso', sentenció.

Luego de esta gran serie de cuestionamientos al mencionado funcionario, este martes por la mañana habrá una nueva reunión. De la misma participarán todos los concejales, los cuáles analizarán detalladamente las declaraciones para ver cuáles son los pasos que darán en la búsqueda de una solución para este gran problema que aqueja a los rawsinos y rawsinas.