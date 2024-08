Atención escritores: Rawson lanzó un concurso literario para todos los sanjuaninos

A pocos días de que lancen oficialmente la Feria del Libro en Rawson, comenzaron con novedosas iniciativas. Es así como la Directora de Cultura Patricia Gimeno comentó en Diario 13 que este año se llevará a cabo el Concurso Provincial de Literatura “Palabras que renacen”, en el marco de la 15º Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, con el lema “Renacimiento”.

En este marco, invitan a participar a la comunidad de escritores sanjuaninos, en la categoría “Lirica” y “Narrativa”. Podrán participar en este Concurso todas las personas mayores de 18 años y sin límite de edad, nativos o que residan hace más de dos años en la provincia de San Juan. Solo se admitirá obras originales e inéditas. Además destacaron que recibirá un solo texto por autor.

A su vez, aludieron a que no se admitirá la participación de quienes no se ajusten a los parámetros indicados o sean funcionarios del Gobierno de San Juan y/o municipal. Sobre los textos, podrán en ambos casos no deben extenderse más de 4 páginas.

Cabe decir que el concepto del "Renacimiento" como un "renacer" en esta Feria del Libro se refiere a una revitalización y rejuvenecimiento del evento, con un nuevo espíritu de innovación, creatividad y renovación cultural. Esta interpretación puede enfocarse en cómo la Feria se reinventa, para seguir siendo relevante y vibrante en un mundo cambiante y tecnológico.

Las obras se enviarán únicamente vía correo electrónico, en formato PDF (en idioma nacional, Arial 12, interlineado 1,5) a la dirección de correo electrónico: cultura@municipioderawson.gob.ar. En este caso enviaran 3 archivos: el primero con la obra literaria, el segundo con los datos personales (Nombre y apellido completo del autor, Número y tipo de documento de identidad, Domicilio y país, Número de Teléfono , Correo electrónico, Seudónimo y título de la obra, Género en el que se participa) y el tercero es una Declaración Jurada firmada por el autor, donde dejará constancia de que la obra es inédita, no participa en ningún concurso simultáneamente ni ha recibido algún premio, y que ha sido escrita por el autor.

Los autores que participen en ambos géneros, deben enviar sus obras en correos separados, aunque puede utilizarse el mismo seudónimo. El plazo de entrega de las obras literarias es hasta el día viernes 13 de septiembre de 2024.

Todos los ganadores tendrán la edición, la publicación y entrega de la totalidad de las obras que resulten ganadoras, en una antología con registro ISBN, en formato papel y digital. La selección de los textos ganadores estará a cargo de un jurado conformado por docentes pertenecientes a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Dicho jurado dará a conocer su dictamen el día 01 de Octubre, emitiendo un Acta con la nómina de las obras seleccionadas.

Ante dudas o consultas, pueden comunicarse a cultura@municipioderawson.gob.ar, al 264-6082306. o vía Instagram: @cultura_rawson