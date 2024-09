Regularizan terrenos en Médano de Oro y Medanito que fueron vendidos violando normativas de mensuras

En el marco de una nueva inauguración en Rawson, su intendente, Carlos Munisaga contó que comenzaron y lograron regularizar terrenos en Médano de Oro y Medanito que fueron vendidos violando normativas de mensuras.

'Hicimos un gran avance ahí, tenemos un problema que es conocido. Mucho sanjuaninos, muchos rawsinos que hicieron su inversión allí en el Medanito, en el Médano de Oro, comprando lotes que no estaban en condiciones de mensurar y de escriturar, porque no daban con las medidas que la zona establece como requisito para ser su división’, comenzó explicando el intendente.

Munisaga señaló que con estas acciones lo que genera es que afloren la inseguridad jurídica y no se consiguen mejoras de las propiedades, ya que las personas no podían acceder a las escrituras. A raíz de esta situación, el municipio salió a resolver la situación con varias acciones como la firma de un convenio con Planeamiento de la provincia, con la que el intendente aseguró que comenzaron a evaluar cada caso.

El Consejo Deliberante declaró la emergencia de la cuestión del uso del suelo en esa zona, la cual ha abierto una ventana de 6 meses que se vence el 15 de noviembre. 'En esa ventana ya se han presentado 23 lotes. El primero que hemos podido regularizar es este Loteo la Soñada que son 60 propietarios, pero que hay 23 en estudio, por lo que se va analizando cada caso para que tenga su regularización definitiva y puedan escriturar, pero hay 42 lotes por encontrar este camino.

Lo que sucede con estos últimos es que todavía no se presentaron y que son 2.000 adjudicatarios. Es decir, 2000 poseedores de lotes que están en estas condiciones irregulares y ya ingresó la mitad para su estudio, faltando la otra mitad, por lo que el intendente los instó a participar y encontrar un camino hacia la regularización.

Estas irregularidades no solo traerán problemas en la escrituración de las viviendas, sino también para los servicios. 'Van a pedir el servicio de luz, el agua y les dirán señor usted no puede tener uno individual porque se lo damos a todo el lote completo, ya que menos divisiones no se pueden realizar', señaló.