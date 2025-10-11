Alerta por vientos: suspenden algunas actividades de la Feria del Libro en Rawson
Desde el municipio informaron que la medida fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad
La Municipalidad de Rawson informó este sábado que, debido a la alerta vigente por fuertes vientos, se decidió modificar el cronograma de actividades previsto para el cierre de la 16ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. La medida fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas que participan del evento.
Según comunicó el municipio, las actividades programadas en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América” se desarrollarán con normalidad a partir de las 18:30. En cambio, todas las propuestas previstas en la Plaza Centenario de Villa Krause quedaron suspendidas por razones de seguridad.
En el espacio cerrado se mantendrán las charlas, presentaciones de libros y actos culturales, entre ellos el Coro homenaje a Mercedes Sosa, la presentación del libro El Camino del Encuentro de Nicolás Delcazo y [RE]Generación trabajadora 2030 de Federico Savizki. También se confirmó la realización del acto protocolar por el 112° aniversario de la fundación de Villa Krause, que contará con un cierre artístico a cargo de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y el Área de Cultura del Municipio.
Por otra parte, el paseo de emprendedores, los stands editoriales y los espectáculos al aire libre que iban a desarrollarse en la Plaza Centenario fueron cancelados. Desde la Municipalidad de Rawson destacaron que las medidas “responden a razones de fuerza mayor, priorizando el bienestar y la seguridad de todos los involucrados”.