La Municipalidad de Rawson informó este sábado que, debido a la alerta vigente por fuertes vientos, se decidió modificar el cronograma de actividades previsto para el cierre de la 16ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. La medida fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas que participan del evento.

Según comunicó el municipio, las actividades programadas en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América” se desarrollarán con normalidad a partir de las 18:30. En cambio, todas las propuestas previstas en la Plaza Centenario de Villa Krause quedaron suspendidas por razones de seguridad.

En el espacio cerrado se mantendrán las charlas, presentaciones de libros y actos culturales, entre ellos el Coro homenaje a Mercedes Sosa, la presentación del libro El Camino del Encuentro de Nicolás Delcazo y [RE]Generación trabajadora 2030 de Federico Savizki. También se confirmó la realización del acto protocolar por el 112° aniversario de la fundación de Villa Krause, que contará con un cierre artístico a cargo de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y el Área de Cultura del Municipio.

Por otra parte, el paseo de emprendedores, los stands editoriales y los espectáculos al aire libre que iban a desarrollarse en la Plaza Centenario fueron cancelados. Desde la Municipalidad de Rawson destacaron que las medidas “responden a razones de fuerza mayor, priorizando el bienestar y la seguridad de todos los involucrados”.