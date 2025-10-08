El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, habló en el móvil de Canal 13 sobre la 16° edición de la Feria del Libro en Villa Krause, que además servirá como víspera de los festejos por el aniversario de la localidad, previsto para el 12 de octubre.

“Es un aniversario importantísimo, nuestra localidad centenaria que tenemos en el departamento, nuestra villa cabecera, y que vamos a estar festejándolo también con la terminación y la culminación de la feria del libro con todas las exposiciones, stands que va a haber en la plaza de Villa Krause", dijo el intendente. A su vez remarcó que habrá exposiciones de escritores "que vienen a presentar sus libros en el centro de convenciones, shows artísticos y de esa manera también destacar a vecinos distinguidos que tenemos en nuestra Villa Krause, a quienes se les va a entregar el reconocimiento”, señaló Munisaga.

El jefe comunal destacó que, si bien durante el calendario electoral no es posible inaugurar obras, la gestión municipal logró completar infraestructura deportiva, plazas y paseos, y continuará con proyectos de pavimento y mejoras en barrios una vez concluidas las elecciones: "después de las elecciones volveremos a retomar con nuestro trabajo. Sí, estamos trabajando allí con obras en plazas y espacios, pavimentos en barrios, cumpliendo con la administración de nuestros recursos para responderle al vecino y generar esos servicios y obras que nos demanda”, explicó.

Munisaga también hizo referencia a su rol dentro del Partido Justicialista y la participación de Rawson en las próximas elecciones: “Uno pertenece al Partido Justicialista, soy el presidente de la Junta Departamental de Rawson, del Justicialismo, y tenemos nuestros candidatos".

A ello sumó "Estamos trabajando plenamente para que nuestros candidatos, Cristian Andino, Fabián Gramajo, Romina Rosas, tengan ese apoyo para que nos representen en el Congreso de la Nación en estos tiempos que estamos viviendo, que son complicados y donde se necesita tener una postura firme que plantee límites a lo que está aconteciendo con el ajuste, con la restricción, con el Acta de Derechos, pero que también construya esperanza”.

El intendente destacó la importancia de que los representantes defiendan los intereses de los sanjuaninos en el debate sobre reformas laborales, impositivas y previsionales: “Son temas que tienen que ver con el futuro de los argentinos y es importante tener esa postura firme en defensa del interés nacional y del pueblo argentino, y por supuesto de los sanjuaninos, como lo van a hacer nuestros representantes”, señaló.

Agenda de la Feria

Munisaga detalló que las actividades de la feria comenzaron en la Biblioteca Popular Sur, para luego trasladarse al complejo La Superiora, con funciones del teatro Kummel el viernes. El cierre será el sábado en las inmediaciones de la Plaza Centenario y en el Centro de Convenciones Libertadores de América, con espectáculos, exposiciones de libros y reconocimientos a vecinos destacados.