La celebración, organizada en conjunto con la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, combinará tradición, gastronomía y espectáculos artísticos, consolidándose como una propuesta cultural que busca rescatar costumbres locales y fortalecer el sentido de comunidad.

El evento contará con un concurso gastronómico que premiará a los mejores exponentes en las categorías Pan y Semita, feria de artesanos y emprendedores, además de un variado cronograma de presentaciones artísticas. Entre los shows confirmados se destacan Maxi Vera, Almas Medaneras, Instituto Beirut, Instituto Olé Flamenco, Instituto Rocío y Javier Lucero, además de demostraciones de amasado en vivo que permitirán al público conocer el proceso de elaboración de los productos tradicionales.

Los interesados en participar en el certamen gastronómico podrán inscribirse hasta el 5 de septiembre comunicándose al teléfono 2644586305. Desde el municipio remarcaron la importancia de la inscripción anticipada para organizar la competencia y garantizar un evento de calidad.

La Fiesta del Pan y la Semita se proyecta como un espacio de encuentro familiar y de puesta en valor de las raíces rawsinas. Con esta reprogramación, la Municipalidad busca ofrecer a vecinos y visitantes una jornada donde la cultura, la gastronomía y el entretenimiento se entrelacen para celebrar la identidad local.