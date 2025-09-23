El municipio de Rawson ha dado un paso importante en la gestión de residuos, convirtiéndose en el primer municipio sanjuanino en realizar una jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. La iniciativa, que se llevó a cabo el pasado sábado 20 de septiembre, fue un rotundo éxito, aseguró Darío Molina, subsecretario de Obras y Servicios de Rawson, quien detalló que recolectaron casi tres toneladas de esta clase de resiudos.

Molina conversó con el móvil de Canal 13 y se mostró satisfecho con los resultados. "Este operativo ha generado el interés y la motivación de muchos vecinos", afirmó Molina, destacando la participación no solo de rawsino, sino también de habitantes de Pocito, Rivadavia y hasta Caucete.

En total, se recolectaron casi tres toneladas de residuos tecnológicos. El municipio ya planea repetir la experiencia en octubre, y están evaluando la posibilidad de llevar a cabo una jornada especial para los vecinos de la Comunidad General Acha, quienes han mostrado gran interés en la propuesta.

Enfoque integral en gestión de residuos

Molina enfatizó que el objetivo de la gestión del intendente Carlos Munisaga es "poner los residuos en su lugar". En esa línea, el municipio ha implementado diversas iniciativas:

Caucho reciclado: El caucho recolectado es enviado a la empresa Hindran, ubicada en el PITAR. Allí, la empresa realiza la disposición final sin contaminar el ambiente, separando la tela y el alambre, para luego moler el caucho. Un porcentaje del material procesado es devuelto al municipio, que lo reutiliza en espacios comunes.

Convenio con empresa de pistachos: Durante el invierno, el 90% de los residuos de poda del departamento fue entregado a la empresa Piste. Esta firma se encarga de molerlos y utilizarlos para la mejora de suelos en su predio. A cambio, la empresa entregó 50 árboles de pistachos que fueron repartidos entre los vecinos y plantados en espacios verdes de Rawson.

El subsecretario concluyó la entrevista asegurando que, en materia de residuos sólidos urbanos (RSU) y escombros, "todo está controlado".