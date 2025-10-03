Rawson abrió las inscripciones de Rawtex con 12 capacitaciones; mirá cómo anotarte

La Municipalidad de Rawson avanza con la segunda etapa de Rawtex, la primera escuela municipal de oficios gratuita del departamento, que ya abrió sus inscripciones y en pocos días superó los 500 inscriptos. La iniciativa, impulsada por el intendente Carlos Munisaga y creada por ordenanza municipal, busca brindar herramientas de capacitación laboral a vecinos en un contexto económico desafiante.

“Rawtex es un proyecto que nació al inicio de la gestión del intendente Munisaga, aprobado por el Concejo Deliberante gracias a la concejala Adriana Díaz. Es un espacio que abre puertas muy importantes para los actores de la economía social, sobre todo en la situación que estamos atravesando”, expresó Verónica Díaz, directora de Economía Social de la Municipalidad de Rawson, en diálogo con Canal 13.

La funcionaria destacó que el proyecto es gratuito y abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la formación en oficios y generar oportunidades laborales genuinas. “Ya en esta segunda etapa tenemos más de 500 inscriptos. En la primera edición hubo alrededor de 2.000 personas, que no pudimos capacitar a todas al inicio, pero que se fueron incorporando paulatinamente. Muchos de ellos ya están cursando un segundo año con especialización”, explicó.

La propuesta de Rawtex abarca 12 oficios principales, que incluyen peluquería, barbería, manicura y pedicura, cerámica artesanal, sublimación, electricidad, carpintería, panificación, confección textil, tapicería, bordado mexicano, reciclado y elaboración de conservas, entre otros.

“Cada capacitación tiene una duración inicial de tres meses, que les permite a los alumnos descubrir si quieren especializarse en el área elegida. Por ejemplo, peluquería y barbería requieren varios años de formación. Por eso buscamos que puedan seguir capacitándose permanentemente para responder a las demandas del mundo laboral, que cada vez es más exigente”, explicó Díaz.

Además, la funcionaria remarcó que el municipio no entrega herramientas físicas, sino que brinda “la herramienta del conocimiento, que es la más importante”. Para acompañar a los egresados, se los integra en ferias, workshops y capacitaciones en marketing y planes de negocio, con el objetivo de que puedan emprender de manera autónoma.

“No los dejamos solos. Ellos despegan con su emprendimiento, pero nosotros seguimos en contacto permanente para ayudarles a mejorar y crecer”, afirmó.

Uno de los ejes más destacados de Rawtex es el primer taller municipal textil, que combina capacitación y producción. “El taller produce para vender al municipio y al mercado externo. Estamos trabajando muy fuerte para mejorar la calidad, porque eso nos permitirá conseguir más clientes y generar una verdadera salida laboral para los vecinos”, sostuvo Díaz. “El objetivo final de Rawtex es cerrar un circuito socioeconómico: formar, producir y vender”, agregó.

La directora señaló que la barbería y la peluquería, especialmente la capacitación en colorimetría, son de las especialidades más demandadas por los jóvenes. “Antes no se hablaba de cortes ni colores de moda entre los varones, hoy sí. La demanda del cliente cambió y es importante que los jóvenes estén actualizados. Por eso estas capacitaciones son tan elegidas”, comentó.

En el caso de la sublimación, Díaz destacó que las fechas comerciales, como el Día de la Madre, impulsan el interés de los participantes. “Para quienes aún no tienen sus propias máquinas, la escuela pone a disposición el equipamiento en el taller, para que puedan producir mientras se capacitan”, explicó.

Para garantizar el acceso a los cursos en todo el departamento, las capacitaciones se dictan en diversas sedes: ex camping FOECYT, Villa Angélica, la Fundación Patria, el Lote 22, la iglesia evangélica Cielo y en la zona de Médano de Oro.

“Diseñamos esta política para que los vecinos no tengan que trasladarse largas distancias y gastar dinero. En la web municipal pueden inscribirse y ver cuál sede les queda más cerca, junto con las líneas de colectivos que los llevan hasta allí”, explicó la funcionaria.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de octubre, aunque algunos talleres podrían cerrar antes por cupos completos. “Hasta ayer al mediodía teníamos 500 inscriptos, y seguimos sumando. La demanda es altísima, pero buscamos dar alternativas para que nadie se quede sin capacitarse”, sostuvo Díaz.

Los interesados deberán inscribirse de manera online a través del siguiente link: rwsn.ar/fase2rawtex