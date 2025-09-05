El departamento de Rawson vivió una jornada especial al celebrar su aniversario con la inauguración de un mural que rinde tributo al Cruce de los Andes y al Crucero ARA General Belgrano, símbolos de la historia argentina. La obra fue restaurada por el artista Gustavo Pérez, quien destacó el valor personal y familiar de este proyecto.

“El intendente Carlos Munisaga me convocó para hacer la restauración de la obra de mi hermano y me llena de orgullo”, expresó Pérez, emocionado por poder continuar con el legado artístico familiar.

El artista contó que el trabajo le demandó “dos o tres meses de trabajo con mi hijo Santiago, a quien aprovecho para saludar”. La restauración fue solo el comienzo, ya que surgió la idea de ampliar el homenaje. “Finalizando la obra de la restauración, surgió también completar con dos murales más en las paredes adyacentes y me puse a trabajar con unos prototipos que presenté y fueron aceptados por el municipio”, explicó.

Pérez destacó que las tres obras tienen un hilo conductor: “Los tres tienen relieve, los tres tienen colores similares y dialogan entre sí”. Además, subrayó la impronta que buscó darle al proyecto: “Yo tomé desde la inocencia del niño hacer el mural, el cual tiene mucho trabajo de textura que se puede ver a simple vista”.

Por último, agradeció el apoyo de las autoridades locales: “Cada vez que hicimos pedidos, el municipio respondió de la mejor manera”.

Con este homenaje artístico, Rawson no solo celebró un nuevo aniversario, sino que también reafirmó su compromiso con la memoria histórica y la identidad cultural.