El director de Deporte de Rawson, Emiliano Rivero, charló con Canal 13 y brindó detalles del nuevo programa municipal denominado “Potenciá tu juego, cuidá tu salud”, una iniciativa que busca complementar la práctica deportiva con el cuidado de la salud integral.

“El programa se trata de complementar la actividad física que realizan los niños o las personas en clubes de barrio, clubes grandes o incluso en grupos deportivos que no pertenecen formalmente a una institución, pero que de alguna manera practican una disciplina”, explicó Rivero.

La propuesta se desarrolla en conjunto con la Dirección de Salud Comunitaria, que tiene a su cargo los controles nutricionales y las charlas de prevención. “La idea es mejorar los hábitos alimenticios en deportistas, ya sean amateur o federados. Se busca complementar la actividad física con el cuidado de la salud a través de la alimentación, algo muy interesante, sobre todo por la población de Rawson”, destacó el funcionario.

Rivero recordó que Rawson, por su ubicación geográfica, mantiene una fuerte vinculación con el norte de Pocito y el sur de Capital. “Tenemos innumerable cantidad de clubes, sobre todo de básquet, además de centros vecinales y grupos deportivos que, aunque no pertenezcan a una institución, realizan una disciplina o participan en competencias amateur", dijo. "El desafío es grande, porque el departamento también lo es, y trataremos de llegar a todos los clubes e instituciones que realizan actividad deportiva”, señaló.

El funcionario remarcó que este trabajo se da en el marco de la gestión de Carlos Munisaga, que ha profundizado la creación de espacios públicos. “Se han creado nuevos playones, se han mejorado los que había y se han generado pistas de salud y de calistenia en plazas donde antes no existían. Esto genera que la población, de forma autónoma, se involucre en una disciplina deportiva o simplemente realice actividad física autodidacta”, detalló.

En cuanto a la tercera etapa del programa, Rivero explicó que apunta a la detección de consumos problemáticos. “Se trata de una capacitación para entrenadores, dirigentes y todas las personas involucradas en la enseñanza del deporte, con el fin de detectar situaciones de consumo problemático", aludió. "Una vez identificados los casos, se buscará derivar y tomar las medidas necesarias para solucionarlos. No tiene tanto que ver con lo nutricional, pero sí con el cuidado integral de la salud”, subrayó.

El programa también contempla un aspecto relacionado con la detección de talentos deportivos. “Nuestra pesquisa se realiza en clubes y en chicos que ya hacen deporte, pero también sirve para el scouting de potenciales", indicó. "Podemos detectar a chicos con mucho talento y actitud para la práctica de una disciplina, pero a los que les falta apoyo en lo nutricional o en el desarrollo físico. Esto nos va a ayudar a mejorar los talentos que ya tenemos en el departamento”, sostuvo.

Finalmente, Rivero explicó que se ha diseñado un sistema de registro para organizar la implementación. “Hemos creado un formulario de Google que compartimos a los clubes. Tenemos capacidad de controlar a unos 45 chicos por encuentro, por lo que pedimos que los clubes definan qué disciplinas y categorías quieren controlar. Para los grupos deportivos que no están formalmente en un club, publicamos la información en redes sociales y flyers con un número de teléfono para que puedan solicitar el link y completar el formulario”, indicó.