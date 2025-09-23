El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó los avances en materia de infraestructura urbana y ambiental durante un móvil de Canal 13 San Juan. El jefe comunal remarcó que en lo que va de su gestión ya se pavimentaron más de 100 cuadras y que, sumadas a las obras provinciales, el departamento alcanzó 150 cuadras intervenidas.

“Con la obra de pavimentación de calle Lemos vamos a hacer también el mejoramiento de veredas y todo el paseo en el ala este. Queremos mejorar el tránsito en esta zona comercial que se ha desarrollado y que necesita seguir expandiéndose”, aseguró Munisaga.

El intendente subrayó que los trabajos forman parte de un plan integral que también incluyó la colocación de 10.000 luminarias LED en 20 meses. “Ya no quedan barrios sin iluminar en la parte urbana. Nos queda avanzar en la zona rural, pero se trata de una inversión enorme en iluminación”, precisó.

En paralelo a las obras viales y de servicios, Munisaga resaltó las acciones de forestación con especies nativas y frutales: “Este año vamos a plantar 1.000 árboles en Rawson. Ya recibimos 500 ejemplares de pistacho a partir de un canje de residuos electrónicos que hicimos con la empresa Pista. La idea es seguir forestando, porque es lo que necesita nuestra tierra y nuestro ambiente para vivir mejor”.

El jefe comunal recordó que en 2023 se habían plantado 700 especies y que ahora se apunta a superar esa cifra. “Estamos generando nuevos bosques en el Parque Provincial de Rawson, cuidando y avanzando con más espacios verdes para los vecinos”, afirmó.

Munisaga también adelantó inauguraciones inmediatas: la Plaza de los Niños en el barrio Güemes y la plaza del barrio Belgrano, además de obras de gas natural en el barrio Pública. “Todo el tiempo estamos trabajando en espacios verdes, veredas, plazas y servicios básicos que los rawsinos necesitan”, concluyó.