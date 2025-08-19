Rawson lanzó cursos gratuitos de oficios; en 24 horas, ya se inscribieron casi 900 personas

La Oficina de Empleo de Rawson abrió la convocatoria para una nueva edición de los cursos gratuitos de oficios, destinados a brindar herramientas laborales a los vecinos en un contexto económico complejo. El coordinador del área, Daniel Valenzuela, explicó en diálogo con Canal 13 y señaló que “La situación económica no está fácil para nadie, y la idea del intendente es darle herramientas a los vecinos para que puedan salir adelante de la mejor manera posible”.

Entre las propuestas disponibles se encuentran Manicura, Peluquería, Electricidad Domiciliaria Nivel 1 (exclusivo mujeres), Manejo de Máquinas Textiles, Soldador Domiciliario, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados, Ayudante Terapéutico, Panadería, Mozo para Eventos, Elaboración de Alimentos sin T.A.C.C. y Manejo de Máquinas 3D, entre otros.

Un detalle novedoso de esta edición es que el curso de electricidad domiciliaria será exclusivo para mujeres. Según Valenzuela, la decisión busca incentivar la participación femenina: “En el semestre pasado la capacitación fue mixta, pero como iban muchos varones, las mujeres terminaban quedando relegadas. Ahora lo abrimos solo para ellas, y ayer mismo ya se inscribieron 87 interesadas”.

Cada curso tiene un cupo inicial de 25 personas, aunque la demanda llevó a ampliar la capacidad. “Ayer hablando con el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, acordamos abrir más turnos para que ningún vecino quede afuera”, señaló Valenzuela. Es así como aludió que en cada capacitación ya se inscribieron 100 personas en las primeras 24 horas, es decir unas 900 inscripciones.

Las clases serán presenciales y se dictarán en 11 instituciones barriales distribuidas en distintos puntos del departamento, desde El Médano hasta Valle Grande y Villa Krause. “La idea es llevar las capacitaciones a los barrios, no que los vecinos tengan que trasladarse grandes distancias”, explicó el funcionario.

Las inscripciones, son presenciales, ya comenzaron y continuarán durante toda la semana en la Oficina de Empleo, ubicada en Coloso, esquina República del Líbano y avenida España, de 8 a 12 horas. “En principio solo pedimos el DNI. No es excluyente presentar certificado de estudios. Si el vecino tiene ganas y necesidad, puede anotarse solo con el documento”, aclaró Valenzuela.

Algunas capacitaciones cuentan con el respaldo de instituciones de prestigio. En el semestre pasado, por ejemplo, cursos como electricidad domiciliaria y aire acondicionado fueron dictados por la Escuela de Oficios de la UNSJ, lo que otorgó un certificado de gran valor al momento de buscar trabajo. También se ofrecieron capacitaciones con resolución del Ministerio de Educación, como auxiliar materno infantil.

“El nivel de evaluación es muy alto: los vecinos que se inscriben cumplen y terminan los cursos. Generalmente se dictan dos veces por semana, con una duración de dos horas por clase”, detalló.

Más que formación

Además de las capacitaciones, la Oficina de Empleo acompaña a los egresados para que puedan iniciar sus propios proyectos. “A través de Nación gestionamos subsidios no reembolsables de alrededor de 390 mil pesos, que sirven para que los emprendedores compren insumos y herramientas. La idea es que no solo se capaciten, sino que también generen ingresos”, remarcó Valenzuela.

Finalmente, Valenzuela invitó a toda la comunidad a sumarse: “Es muy importante aprovechar estas oportunidades. Lo que buscamos es que los vecinos puedan reinventarse, tener herramientas y no depender únicamente del Estado. La capacitación es la puerta para generar trabajo y proyectos propios”.