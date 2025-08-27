La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, junto a la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, realizará este domingo 31 de agosto la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita, un evento popular pensado para rescatar las tradiciones gastronómicas y brindar un espacio de encuentro para toda la familia. La cita será a partir de las 13 horas en la Plaza Bolaños (calle Ramón Franco, pasando Calle 6).

“Se trata de una fiesta que tiene que ver con una insignia de nuestra panificación popular: las semitas y el pan casero", comentó el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, en diálogo con Canal 13. "Evoca no solo saberes gastronómicos, sino vivencias, la cercanía con la familia y la ruralidad, porque muchas de estas recetas todavía conservan la cocción en horno de barro”, expresó.

El funcionario confirmó que están abiertas las inscripciones hasta el 29 de agosto para participar de los concursos en las categorías Pan y Semita, con importantes premios. “Además de insumos para potenciar sus emprendimientos, este año la novedad es que los ganadores tendrán durante todo un año un stand promocional y preferencial en nuestras ferias más importantes”, destacó Chirino.

En esta edición, la convocatoria fue ampliada y se triplicó la participación de emprendedores. “Ya no solo se invitó a productores de la zona rural y semirural, sino también a elaboradores urbanos. Queremos que todos puedan mostrar su capacidad y competir para elegir al campeón o campeona de la semita y del pan casero, como sucedió el año pasado”, señaló.

La fiesta contará con más de 50 feriantes entre artesanos y productores locales, que ofrecerán desde productos de madera, cuchillería y conservas hasta chacinados y delicias regionales.

Además, habrá un espacio de experiencias para los más chicos: “Durante la jornada tendrán la posibilidad de participar en un amasado en vivo, guiados por la campeona del año pasado. Será una oportunidad única para que los niños aprendan a elaborar su propia semita y pan casero, recuperando esa experiencia de contacto con la masa que muchas veces se perdió con la hiperconectividad”, explicó Chirino.

El escenario se abrirá desde las 13:30 y contará con la presentación de artistas locales como Maxi Vera, Almas Medaneras, Instituto Beirut, Instituto Olé Flamenco, Instituto Rocío y Javier Lucero, además del tradicional amasado en vivo.

“Es una fiesta gratuita y al aire libre. Invitamos a la comunidad a traer su reposera, el mate y a compartir un lindo momento en familia. Estas celebraciones sirven para levantar nuestras tradiciones, apoyar a los emprendedores y, sobre todo, ofrecer un espacio de encuentro en tiempos difíciles. Como decimos siempre, es una fiesta de ‘low cost’ donde todos ganamos”, concluyó Chirino.