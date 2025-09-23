El subsecretario de Obras y Servicios de Rawson, Darío Molina, confirmó que el municipio adquirió una nueva bomba de agua para normalizar el servicio en el Predio José Dolores, ubicado en el Médano de Oro. La medida fue tomada tras un inconveniente técnico que dejó a los vecinos sin agua durante tres días.

Molina explicó a Canal 13 que la bomba anterior se rompió, impidiendo la extracción de agua del pozo surgente del predio. La situación se resolvió rápidamente gracias a la compra de una nueva bomba, que fue instalada el pasado sábado, 20 de septiembre.

"El Médano de Oro es grande y hay mucha necesidad de agua en distintos puntos", señaló el funcionario, destacando que el servicio que se provee es para uso domiciliario, y no agua potable, cuya provisión corresponde a Obras Sanitarias. No obstante, este suministro permite a los vecinos cubrir necesidades básicas mientras esperan el avance de los trabajos de red de agua potable que OSSE debe realizar en la zona.

El subsecretario destacó la labor del municipio, que colabora "con el acercamiento de agua a aquellos vecinos que todavía no tienen el servicio de red". Con una superficie de 300 kilómetros cuadrados, Rawson trabaja para cubrir las necesidades de sus habitantes en todos los puntos del departamento.