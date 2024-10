El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se refirió a la complicada situación de las propiedades en terrenos fiscales del Médano de Oro, un problema que ha generado inquietud entre los vecinos de la zona. Según explicó el jefe comunal, muchas de las personas que adquirieron terrenos lo hicieron de manera irregular, y el municipio busca una solución junto con el gobierno provincial.

"Estamos en conocimiento de que ha habido un juicio de intimación por parte de la provincia, que es la titular de los terrenos. El Ministerio de Producción ha llevado adelante una operatoria privada que se dio en la gestión anterior. El municipio había otorgado permiso para la instalación de pilastras en algunos lotes, pero hoy esa situación no es viable", señaló Munisaga.

El intendente explicó que las ventas de terrenos se realizaron con "negligencia de ambas partes", y que muchas personas compraron los lotes con un simple boleto de compra-venta sin tener una agrimensura adecuada. "No había subdivisión porque no se permitía, son tierras fiscales. Estamos atentos a la situación, pero no podemos intervenir porque la tierra pertenece a la provincia", detalló.

Una de las principales preocupaciones es que ya hay viviendas construidas en esos terrenos, algunas de ellas de residencia única, lo que genera un conflicto para los habitantes. "Sabemos que hay viviendas construidas y personas que residen allí de manera permanente. Debemos contemplar esos casos. Es un problema entre privados, pero el municipio no es parte del proceso judicial", aclaró Munisaga.

En este sentido, el intendente destacó la necesidad de dialogar con el gobernador para buscar una solución que contemple a las familias afectadas: "Habrá que analizar la situación. No todas las familias que viven allí lo hacen en viviendas únicas, pero tenemos que encontrar una solución salomónica junto con el gobierno de la provincia".

Munisaga hizo hincapié en las irregularidades que se han presentado en la venta de terrenos fiscales. "Cuando se vende un terreno que no es propio, eso ya constituye un delito. Aunque el comprador lo haga de buena fe, debe informarse y averiguar correctamente la situación antes de adquirirlo", afirmó.

El intendente también mencionó otros casos donde el propietario vendió terrenos subdivididos en dimensiones menores a las permitidas por la normativa, una situación que ya está siendo regularizada. "Hay muchos casos que han ingresado en los diferentes loteos del Médano de Oro, y estamos trabajando para que se regularicen. Tenemos un acuerdo con la provincia para que se puedan solucionar estos problemas de manera legal", concluyó.

