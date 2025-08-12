Rivadavia impulsa un programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

El municipio de Rivadavia avanza con un programa de salud preventiva destinado a todas las mujeres que forman parte de la planta municipal, a través de un convenio entre la comuna y el Sanatorio Argentino. El intendente Sergio Miodowsky y el director de la institución médica, Carlos Buteler, se reunieron para evaluar el impacto de la iniciativa y garantizar su continuidad hasta diciembre de 2027.

El acuerdo contempla la realización de controles médicos integrales, con énfasis en la prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero. Cada sábado, entre 20 y 30 trabajadoras acceden a estudios ginecológicos completos, lo que permitirá alcanzar un total de 900 diagnósticos durante todo el período del programa.

“Esto no es solo un programa de chequeos. Es una política de cuidado, de cercanía, de compromiso real con la salud y la vida de nuestras trabajadoras”, destacó Miodowsky. Según informaron desde el municipio, ya se han detectado a tiempo diversas patologías que pudieron recibir tratamiento oportuno gracias a esta política pública.

En la reunión también participaron la directora de Acción Social, Natacha Torres, y la responsable del área de Salud municipal, Laura Barbieri. Las autoridades remarcaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado para sostener este tipo de acciones preventivas.