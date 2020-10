Tras 60 años de descuido, una plaza en Rivadavia esta irreconocible

En horas de la tarde del pasado lunes 26 de octubre se llevó a cabo el acto inaugural de una importante obra del departamento Rivadavia. Se trata de la renovación de la plaza del Barrio Rivadavia Sur tras más de 60 años. En este espacio verde el intendente recientemente recuperado de Covid-19, Fabián Martín, presentó todas las refacciones.

Los vecinos del Barrio Rivadavia vivieron un gran día durante el lunes 26 de octubre. Esto se debe a que el intendente Fabián Martín, quien logró superar al Covid-19 el pasado viernes, inauguró una gran cantidad de obras que se realizaron en la plaza barrial. Este espacio verde no había sido renovado en más de 60 años, por lo que el cambio fue muy notorio.

Además de los cambios en la plaza, se renovaron las luminarias del barrio. "Estamos inaugurando una obra realmente importante, que son las luminarias LED del Barrio Rivadavia en el Sur del departamento. 120 luminarias. Una inversión de alrededor de un millón de pesos. Esta obra no solo es amigable con el medio ambiente si no que trae seguridad a los vecinos. Cuando nosotros llegamos en el 2015 este barrio tenía las calles rotas, tenía su plaza totalmente abandonada, tenía poca luminaria y hoy luce realmente diferente", expresó Martín.

Finalmente para demostrar su enorme felicidad frente a esta obra una de las vecinas del barrio, llamada Ana Marín, habló con el móvil de Canal 13. "Antes era muy triste ver la plaza porque los niños no tenían juegos, no teníamos una iluminación linda en la plaza. Teníamos esa iluminación amarilla y bueno no había tanta seguridad para que anduvieran los chicos y nosotros poder salir a la puerta de calle, ahora con iluminación esta hermoso el barrio".