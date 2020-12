Fabián Martín disparó al Gobierno nacional: 'No encuentra el rumbo'

Este viernes, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín dialogó en Canal 13, para realizar un balance de fin año. En este sentido, el funcionario disparó al Gobierno nacional, afirmando que "no encuentra el rumbo, ya que pone en agenda temas de discusión que a la gente no le interesa".

El intendente declaró que que el Gobierno Nacional no encuentra el rumbo a pesar de haber tenido la cuarentena más larga del mundo. "Además ocupamos los rankings más altos en el número de infectados y de muertos por Covid 19", afirmó.

Para ahondar más en las críticas hacia quienes toman las decisiones en el Poder Ejecutivo, Martín dijo que el Gobierno pone discusiones en la agenda con temas que a la gente no le interesa porque se dilapida energía en recursos y cosas que no son importante ni trascendentes en este momento. "A la gente no le interesa los temas como el aborto, la reforma judicial o lo de las PASO. Me parece que el gobierno tiene una agenda distanciada de la gente, porque hoy la sociedad está interesada en conservar su trabajo, tratando de llegar a fin de mes", aseguró.

Por otro lado el intendente tuvo buenos elogios para el gobernador Sergio Uñac, ya que valoró el manejo que tuvo durante la pandemia. "Creo que ha sido bueno la forma en la que se manejó a pesar de los rebrotes, porque se pudo activar nuevamente la economía. Tenemos nuestras diferencias pero entendemos que se logran mejores cosas trabajando en conjunto. Además la provincia ha marcado un gran ejemplo en el país con el Acuerdo San Juan que se realizó durante este año", explicó.

En cuanto al municipio, el funcionario expresó que a pesar de haber tenido un año complejo por la pandemia, lo cierran de buena forma institucional. "Si bien los argentinos estamos acostumbrados a tener años complejos, esta pandemia lo hizo más especial. Yo al realizar el análisis, divido el año en dos partes, primer y segundo semestre", destacó.

"Nosotros relegamos gastos que teníamos para ciertas cosas y lo gastamos en lo que pedía la pandemia. Por suerte hemos podido reactivar las obras en la segunda parte del año. Eso nos está permitiendo cerrar institucionalmente bien el año y sin déficit", agregó.

Por último, pensando en las próximas elecciones, el intendente aseveró que buscan ampliar el frente para el año 2021. En ese sentido manifestó que hay conversaciones con otros partidos. "La idea no es hablar de candidaturas sino construir un frente que no permita ser competitivos", concluyó.