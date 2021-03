Furia por la erradicación indiscriminada de árboles en Rivadavia

En los últimos días se ha registrado una llamativa práctica en un sector del municipio de Rivadavia. Se trata de la erradicación indiscriminada de una gran cantidad de árboles que se encontraban en muy buen estado. Esto desató la furia de los integrantes de una asociación, ya que la tala se da con la autorización de las autoridades departamentales.

Acerca de esta problemática el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, no oculto su enojo. La autoridad manifestó que en su mayoría son moreras las que están siendo taladas, que no se encontraban secas ni representaban ningún tipo de peligro real.

"Ha ocurrido a unos 50 metros de calle Libertador, en la única mano que tiene hacia el sur. En este caso son dos moreras enormes que estaban en perfecto estado de salud. Previamente a eso, pasó lo mismo con dos moreras que eran de otros vecinos de esa misma calle. Después a otro vecino también lo autorizaron a erradicar", expresó.

Ramos reveló que lo que más llama su atención es la facilidad con la que la Municipalidad entrega este tipo de permisos. Esto ha provocado que la calle San Miguel que contaba con una arboleda imponente y admirable, vaya perdiendo poco a poco este aspecto que la caracterizaba.

"Me dijeron que era por el tema de los cables. Para esos casos se adecúa la poda de los árboles para que no causen problemas. Si se aplica este criterio que esta aplicando la Municipalidad de Rivadavia de erradicar todo árbol que moleste porque levanta un poco la vereda o molesta para un tendido eléctrico no va a quedar ningún árbol", manifestó el presidente de la mencionada asociación.

Finalmente el denunciante también aseveró que hay vecinos que obtuvieron este permiso, dando motivos que nada tienen que ver con el tendido eléctrico o las veredas. En un caso se le permitió la erradicación a un hombre que le dijo a las autoridades que tenía temor de que hubiera alguien escondido detrás del tronco, cada vez que llegaba a su casa por la noche.

"Es impresionante el descuido que hay y la falta de conciencia, lo peor es que lo hacen con el aval de las autoridades municipales. Siempre que por circunstancias concretas los árboles se erradican, es con la condición de poner inmediatamente otro árbol, pero ahora no han puesto absolutamente nada", sentenció.