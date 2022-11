En La Bebida reclaman por falta de colectivos: 'Dejaron 3 barrios sin servicio'

Este viernes 18 de noviembre comenzó con un reclamo vecinal en el departamento Rivadavia. Se trata de un grupo de personas que aseguran que hace meses que ninguna línea de la Red Tulum para por su zona. Una de las manifestantes contó que dejaron a los habitantes de tres barrios sin el servicio.

Gabriela Ramos, una de las vecinas que encabezó el reclamo, contó a Diario 13 que anteriormente contaban con 4 líneas. Sin embargo, cuando comenzó la construcción de las 837 casas que entregó Alberto Fernández en Rivadavia, cortaron la calle Pellegrini y las líneas dejaron de pasar. Si bien para ellos esto era entendible, después de que entregaron los barrios, nunca les restablecieron el servicio por lo que se trasladaron a Ignacio de La Roza y Pellegrini para reclamar.

'Estuvo cortada Pellegrini por las obras pero ya esta abierta desde hace unos 3 días antes de que entregaran las casas. La única respuesta que nos dan desde La Positiva es que ellos no van a ingresar por esa calle. Dejaron 3 barrios sin colectivos cuando teníamos el TEO 2, el TEO 3, el 120 y el 130 pero ahora no tenemos ninguno', expresó.

Los tres barrios en cuestión son el Conjunto 6, el Lote hogar 24 y el Barrio Penitentes. Siguiendo en la misma línea contó que tanto ella como sus vecinos ya presentaron un reclamo a la mencionada empresa. No obstante, la respuesta que recibieron era que calle Pellegrini no quedó en condiciones para que circulen los colectivos. Sin embargo, hay camiones y demás vehículos que transitan sin problemas por esa misma calzada.

'La única excusa que nos dan es que Pellegrini no quedó en condiciones para que pase el colectivo. Por esta zona donde ellos dicen que no esta en condiciones siguen pasando vehículos y camiones de distintas obras en construcción. No hay un problema real, no se porque están encaprichados en no brindarnos el servicio. Hace 4 meses que no tenemos colectivos', manifestó.

Además de la problemática de no tener fácil accesos a las líneas de colectivo, Gabriela contó que esto también los ha vuelto víctimas de situaciones de inseguridad. Debido a que la parada más cercana esta a más de 10 cuadras de distancia, tanto menores como adultos han sufrido diversos robos en este tiempo sin colectivos.

'Hay niños que les han robado mochilas, a una chiquita le robaron las zapatillas. Hay personas mayores que tienen que caminar por ahí. Fuimos al Ministerio de Gobierno, intentamos hablar con el director de Red Tulum y presentamos notas. La respuesta es que la empresa que hizo las obras cloacales tiene que arreglar la calle y supuestamente Vialidad Provincial les ha trabado los materiales para asfaltar. Claramente no quieren brindar el servicio porque los colectivos pasan por calles que están en peores condiciones', sentenció.