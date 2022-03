La oposición pide un régimen de compras más transparente en Rivadavia

A horas de la Apertura de las sesiones en el Concejo Deliberante de Rivadavia, la oposición del Frente de Todos (FdT) arremetió contra la forma en que lleva adelante las obras el intendente Fabián Martín, uno de los referentes de Juntos por el Cambio. En este sentido, el concejal Leonardo Lorenzo, manifestó que han presentado un proyecto para que se lleve a cabo un régimen de compras más transparente.

En diálogo con Banda Ancha, el edil comentó, que desde hace unos 10 días presentaron un proyecto de ordenanza que elimina una serie de excepciones para que haya más licitaciones en el proceso de compra. ‘Estos cuestionamientos se dan porque hace poco porque un ejemplo, es lo que pasó en el Barrio Rivadavia Norte, donde se construyó un playón deportivo, una buena política, pero se realizó por casi $6 millones de pesos por contratación directa’, afirmó.

Por ello, es que cuestionó que no haya hecho casi ni una sola licitación pública, mecanismo al que el funcionario calificó de transparente. En este contexto señaló que es sospechoso que no se realice en el departamento, sumado a que la compra directa llega a 1.410.000 pesos, uno de los valores más altos entre los municipios del Gran San Juan.

El llamado a licitación de una obra implica la participación de una o más empresas, las que presentan sus ofertas técnicas y económicas para que una comisión las evalúe y elija la mejor en precio y calidad. Bajo esa premisas, los concejales justicialistas Leonardo Lorenzo, Lucio Gutiérrez y Laura Villa, más el bloquista Walter Vázquez, encararon la iniciativa para que las contrataciones se den bajo ese mecanismo.

‘Hoy el municipio no publica quienes son sus proveedores. Todavía no hemos comenzado las sesiones, seguramente esta ordenanza pasará a comisión para el respectivo estudio del mismo. Esperemos que sea positivo porque la alianza que hoy gobierna, supuestamente promueve la transparencia de la información publica’, aseveró Lorenzo.

Siguiendo con su mensaje, Lorenzo resaltó nuevamente que no hay licitaciones en Rivadavia. El edil señaló que, ‘la gestión es poca transparente’. ‘Hoy esperamos un mensaje que incluya a todos los vecinos de Rivadavia. Si hay algo que hemos cuestionado, es que el presupuesto municipal no ha llegado a todas las zonas del departamento, por igual. Actualmente el departamento necesita cocherías municipales que han sido prometidas y no se ha podido concretar’, cerró.