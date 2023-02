Crece la polémica por la estación de servicio en Ayres Libertador

La información de que pretenden instalar una estación de servicio Shell sobre Avenida Libertador, en un terreno colindante con el ingreso al Barrio Privado Ayres Libertador generó reacciones adversas al proyecto por parte de los vecinos de esa zona de Rivadavia.

La empresaria Analía Salguero defendió el proyecto asegurando que la instalación no generará situaciones "nocivas con el ambiente". "Va a cumplir con todas las normativas y ya cuenta con todas las habilitaciones", destacó.

Además Salguero dijo en el medio Tiempo de San Juan que de 107 vecinos solo 10 se oponen a la instalación de la estación de servicio. Remarcó que escuchó "solo excusas infundadas como que no es estético".

Precios Justos: retrasan aumento de combustibles previsto para enero

Describió que se tratará de una estación de servicio tipo boutique: "No hay contaminación de ruido porque no habrá compresores de gas, tampoco se espera un alto tránsito pues está estudiada para ofrecer la demanda de la zona y, además de la propuesta gastronómica que le dará mayor jerarquía al lugar, está comprobado que bajará los índices de inseguridad", destacó.

Ante esto un vecino del lugar dijo que esas declaraciones "están repletas de mentiras". Se trata de Sascha Von Lapcevic quien dijo que son muchos los vecinos que están en contra de la instalación de la estación de servicio. Justificó la ausencia de muchos den la audiencia de impacto ambiental porque: "convocaron a la asamblea de impacto ambiental cuando todos están de vacaciones".

Von Lapcevic dijo que no quieren que por la entrada del barrio pase la vereda de una estación de servicio. "No nos hace falta tener más estaciones de servicio, no es una necesidad, no es que en esta zona no haya. Ella quiere poner su negocio, yo la felicito pero, que lo ponga en un lugar donde no cause inconvenientes", agregó el vecino.

"Estamos muy en el aire porque no tenemos información concreta", remarcó.

El espacio en cuestión está ubicado en Avenida Libertador al oeste de calle Meglioli en el ingreso del barrio privado Ayres Libertador, hoy es un terreno baldío cercado con carteles de publicidad callejera. en el límite oeste se encuentra un Supermercado de una cadena nacional y a unos 300 metros hay otra estación de servicio de la firma Gulf.