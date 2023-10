Tierra de nadie frente al Ayres Libertador: sacaron pilares para cruzarse de carril

Desde hace tiempo que en un sector del departamento Rivadavia se vive una situación completamente irregular, pero que casi pasa desapercibida. Se trata de que al frente del ingreso al barrio privado Ayres Libertador, algunas personas retiraron algunos pilares que hay en el medio de la calzada, para poder cruzarse peligrosamente de carril. Esto es una práctica que realizan cientos de vehículos cada día.

Esta situación se da sobre Avenida Libertador, justo al frente del lujoso complejo habitacional. Allí desde Vialidad Provincial colocaron unos pilares que sirven como barrera para dividir ambos carriles. Sin embargo, alguien se encargó de retirar dos de estos postes para poder atravesar la división en cuestión, cuando los vecinos deberían circular de este a oeste. Según lo que informó el Ingeniero Ariel Villavicencio, secretario de Obras de Rivadavia, ellos ya han detectado esta situación hace tiempo.

'Es una situación anormal. Teniendo en cuenta que la Avenida Libertador es una ruta provincial, la injerencia es de Vialidad Provincial. Nosotros, si bien esta en un nuestro departamento, hacemos las gestiones para tratar de gestionar ante la repartición alguna solución. Se hizo el reclamo y se le encontró como solución colocar estos elementos que sirve para evitar estas infracciones con el cruce de carril. Ese lugar no esta previsto para hacer un cruce de lado a lado', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Villavicencio aclaró que cuando plantearon este problema del cruce de carril en un primer momento, la respuesta de Vialidad Provincial fue justamente colocar estos pilares. No obstante, cuando esta contención dejó de ser efectiva, no se ha aplicado ninguna medida para tratar de solucionarlo.

El entrevistado señaló que quizás la solución sería colocar un muro de concreto en el medio. De igual manera, al ser una avenida con carriles angostos, esta pared debería ser delgada para no entorpecer la normal circulación de vehículos por la zona.

'Esta irregularidad la vemos a diario, por suerte podemos decir que por ahora no hay muchos accidentes. Es una situación anormal que no esta justificada, esos elementos los han ido sacando o rompiendo por llevárselos adelante. Esto no debería ocurrir, nosotros ya lo hemos planteado. La respuesta fue en su momento colocar esos elementos que están bien, porque cumplen su función porque absorben el impacto ante una problemática de poder chocar sobre esos elementos. Al ser flexibles el daño que producen no es grave si hablamos de accidentes', manifestó.

Por último, el secretario de Obras de Rivadavia aseguró que lamentablemente no es el único sector del departamento Rivadavia donde ocurre algo similar. El funcionario municipal señaló que también están teniendo este tipo de inconvenientes, en el barrio CESAP.

'Tenemos algunas situaciones que tenemos que resolver en el caso de rutas provinciales como Rastreador Calivar o la Libertador, donde se han ido sumando más barrios y loteos, haciendo que algunos cruces queden fuera de lugar o que no se respeten. Otro lugar donde tenemos varios problemas es en Ignacio de la Roza y calle Jesuitas, que es en el barrio CESAP. Es una situación similar, la gente que sale del barrio no debería atravesar la Ignacio de la Roza, pero lo hacen', sentenció.