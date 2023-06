Se entregaron mas de 500 certificados del Programa Rivadavia Capacita

Este martes, el intendente de Rivadavia Fabián Martín estuvo presente en la entrega de 500 certificados del Programa Rivadavia capacita y Canal 13 dialogó con él.

"En este mundo en que vivimos, la inserción laboral si no se tiene un título o si no se tiene un oficio, realmente es muy difícil ingresar al campo laboral. Y cuando una persona no tiene trabajo, por no contar con muchas herramientas comienza a frustrarse y a decaer su propia autoestima. Y comienzan a generarse muchos problemas, por eso es que desde hace muchos años inclusive antes de ser intendente quien les habla tuvo como propósito y como proyecto que el municipio pudiese tener esta escuela de capacitación", expresó Martín.

El intendente, además señaló que la escuela laboral tiene 20 cursos diferentes y algunos de esos cursos van por su segundo ciclo. Por lo que desde el municipio aspiran a que los que recién inician, vayan por su segundo ciclo.

"En la vida nada se logra sin esfuerzo, la vida es un permanente batallar, un permanente empujar, un permanente avanzar de la manera que podamos. Pero si tenemos las herramientas vamos a avanzar mejor", indicó el intendente.

Por otro lado, dijo que si bien la escuela está pensada para personas de Rivadavia, dejan un porcentaje para personas de otros departamentos. Entre ellos, Caucete, 25 de Mayo, Rawson y otros.

"Nos sentimos muy contentos, esta escuela nos llena el alma. El ver que ustedes comienzan a transitar un camino", indicó el intendente.



Rivadavia Capacita: "Esto les permite trabajar y eso dignifica"

"Lo que queremos mostrar es que el camino para la prosperidad, para un mejor vivir es el esfuerzo. El camino es el conocimiento, es aprender y a través de eso dar ese aprendizaje a la comunidad y a los futuros clientes que ustedes van a tener", expresó Fabián Martín.