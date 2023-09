‘Por el bien común’, el fuerte mensaje que eligieron los vecinos para la inauguración de su plaza

Este jueves, pasadas las 20:30, el intendente Fabián Martín llegó hasta las inmediaciones del Barrio Rivadavia Norte para dejar inaugurada la remodelación de la plaza del lugar. En un acto cargado de emotividad por la palabra del Jefe Comunal y algunos vecinos, se destacó el lema con que esta comunidad eligió destacar y encarar esta inauguración tan importante para ellos: ‘Por el bien común’.

'Para mí es un honor poder estar con ustedes inaugurando una obra tan bonita como esta. Por supuesto que no nos han tocado años fáciles, pero ahí estuvimos siempre poniéndole el hombro junto a ustedes. Estuvimos permanentemente trabajando, como en este hermoso barrio que es el segundo más grande del departamento, y uno de los más grandes de San Juan. Por eso es que pensamos en cómo mejorarlo, en cómo hacer que a esta hermosa comunidad pueda lucir cada día mejor, más bonita', dijo el intendente dirigiéndose a los vecinos del lugar.

'Tenemos que buscar el bien común. Hace mucho tiempo no escuchaba esa frase tan pequeña, pero tan importante. El bien común y no pensar individualmente. Y fíjense ustedes que no hay nada mejor que cuando uno viene a un acto como este, y más allá de las obras que son importantes, poder ver la comunidad unidad, como esa gran familia que somos. Porque en definitiva somos una gran familia, y sabemos que, si el barrio está bien, la gente va a vivir un poquito mejor', expresó el Jefe Comunal rivadavadiense.