Miodowsky firmó un convenio para asistir de forma legal y gratuita a los vecinos

Este marte por rueda de prensa, el Intendente de Rivadavia Sergio Miodowsky junto al trabajador encargado del área de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en San Juan, Kevin Villacorta, encabezó la firma de un convenio para dar asesoramiento legal gratis para todos los ciudadanos del departamento.

El intendente destacó la importancia de este acceso a la justicia y expresó su agradecimiento a Kevin Villacorta por su labor en el CAJ San Juan. El acuerdo establece que el departamento brindará asistencia legal en diversas áreas a cada ciudadano, respondiendo a consultas planteadas por la comunidad: "Es un acceso al centro de la Justicia que es muy necesario para quien tiene una duda y una necesidad" recalcó Miodowsky frente a los medios.

Acto seguido hizo firma del acta donde el departamento se comprometió a asistir en ámbitos legales a cada habitante de Rivadavia.

Por otra parte, el delegado Kevin Villacorta elogió la iniciativa del Intendente y su equipo de gobierno por demostrar el espíritu de servicio y un compromiso con los ciudadanos. El acuerdo entre el CAJ y la municipalidad busca convertirse en una política pública nacional, ofreciendo asesoramiento en cuestiones civiles, penales y provisionales.

Empatizó con las realidades de los ciudadanos y dijo que: "A veces un abuelo no sabe si le corresponde o no lo que está cobrando, a veces una mamá no tiene ingreso para tramitar la cuota alimentaria" empatizó Villacorta. Prosiguió y dijo: "El acceso a la justicia es un derecho fundamental que tienen todas las personas. Ante ese derecho se crea esta política pública y se materializa con las oficinas y centros de accesos en todo el país".

El abordaje del programa será territorial y con itinerarios, contando con profesionales como abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Estos expertos estarán disponibles de manera gratuita para casos específicos relacionados con la mediación entre organismos nacionales y provinciales.

Villacorta resaltó que: "Buscamos derribar todas las barreras que a veces las administraciones colocan, no porque quieran sino porque existen. Vamos a aceitar los engranajes oxidados para construir los puentes necesarios y que hayan un cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales como el acceso de la salud y el derecho a la educación" expresó a modo de ejemplo.

Por último, el Intendente Miodowsky agradeció a diversas autoridades nacionales, locales y diputados por su colaboración en este proyecto, destacando la importancia de esta asociación estratégica para brindar derechos y garantías judiciales a aquellos que más lo necesitan en Rivadavia.