Asfalto nuevo para un clásico barrio de Rivadavia

El barrio FOEVA, uno de los más tradicionales de Rivadavia, amaneció este lunes con sus calles renovadas y asfaltadas, un hito largamente esperado por sus vecinos. La obra, financiada con fondos del FODERE y ejecutada con mano de obra municipal, “marca un antes y un después para la comunidad”, expresó el gobernador Marcelo Orrego al hacerse presente en esta inauguración.

"El barrio FOEVA es uno de los más tradicionales de Rivadavia. En una gestión del intendente Sergio Miodowsky se realizó esta obra. La pavimentación era una necesidad imperante, pero su concreción dependía de una infraestructura clave: las cloacas. Es que este barrio necesitaba pavimento hace muchos años y no se podía hacer porque no tenía las cloacas. Las cloacas las esperó durante muchos años hasta que en el 2022 se pudieron hacer las cloacas. Yo era intendente en ese momento, pero no se pudieron pavimentar estas calles", recordó el vicegobernador Fabián Martín, haciendo alusión a la gestión previa.

Por su parte, el intendente Sergio Miodowsky subrayó la decisión política detrás de la obra. "Esta obra se pudo realizar gracias a la decisión de destinar los recursos del FODERE a pavimentar calles de puntos importantes del departamento", afirmó. Miodowsky también mencionó el corto tiempo en que se concretó el proyecto: "El año pasado presentamos esta obra y la pudimos concretar en tan poco tiempo".

El intendente enfatizó la relevancia social de la obra, destacando la larga espera de los residentes: "Es una obra importante porque los vecinos llevaban muchos años esperando que les pavimenten sus calles y con la anterior gestión de Fabián Martín no habíamos podido realizarla, porque Rivadavia quedó afuera de la obra de pavimentación por cuestiones netamente políticas".

Otras obras complementarias

Además de la pavimentación de las calles del barrio, el municipio realizó 600 metros de cordón cuneta, 800 metros de banquina, renovaron veredas en puntos del complejo habitacional que estaban muy deterioradas y colocaron luminarias led y pintaron algunos puntos importantes de este histórico lugar del departamento.