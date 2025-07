Buscan homenajear a ex combatientes de Rivadavia con una placa en donde vivieron

El Concejo Deliberante de Rivadavia está a un paso de aprobar el proyecto de ordenanza "Recuerdo Eterno", una iniciativa que busca rendir homenaje permanente a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas residentes en el departamento. La propuesta fue presentada la semana pasada y obtuvo despacho favorable este martes en la Comisión de Legislación y Asuntos Inconstitucionales, por lo que se espera su aprobación en la sesión del próximo jueves.

El proyecto, impulsado por el concejal Cristian Morales de Cambia San Juan, se centra en un grupo de 20 ex combatientes identificados hasta el momento que estuvieron afectados al conflicto bélico. El relevamiento se realizó en conjunto con agrupaciones activas de veteranos como "2 de Abril", el CEAS y FACAMA, destacando la importancia de la colaboración entre las instituciones y los propios ex combatientes.

Búsqueda Exhaustiva y Placas Conmemorativas

El concejal Morales tiene pendiente una reunión con Claudia Sarmiento del Ministerio de Gobierno para cruzar listados y asegurarse de que ningún ex combatiente quede fuera de este merecido reconocimiento. "Están bastantes desparramados los domicilios", comentó una fuente cercana al proyecto, haciendo referencia a que los veteranos residen en diversos puntos del departamento, como el Barrio Camus, Barrio Orlando Marino, Villa Rodríguez Pinto y la zona del Aramburu.

La esencia del proyecto se resume en la frase "Recuerdo Eterno". Como parte del homenaje, se colocarán placas de 15 por 25 centímetros en las viviendas o lugares significativos de los veteranos. Estas placas, que serán de piedra u otro material resistente, llevarán un texto dispuesto por el Ejecutivo municipal que, tentativamente, dirá: "Aquí vive o vivió un ciudadano ilustre de Rivadavia, Héroe de Malvinas".

"Que alguien vea que en su barrio vivió un veterano, yo me sentiría orgulloso", expresó el impulsor del proyecto, destacando el valor de la visibilidad y el reconocimiento comunitario.

Humildad de los Héroes y Posible Réplica Provincial

Un aspecto que resaltaron los promotores de la iniciativa es la humildad característica de muchos ex combatientes. "Si hay algo que destaca a un veterano de Malvinas es su humildad. Muchos de ellos no andan diciendo que son ex combatientes, por lo que es probable que en tu barrio viva un veterano y no lo sepas", manifestaron, subrayando la importancia de proyectos como este para identificarlos y honrarlos.

La propuesta ha generado consenso en todo el arco político. El bloque peronista expresó su total acuerdo, enfatizando que "Malvinas nos atraviesa a todos. No hay un color político que no esté de acuerdo con reconocer a nuestros héroes". Esta aceptación transversal abre la puerta a que el proyecto de Rivadavia pueda replicarse en toda la provincia.

De hecho, el concejal ya presentó la iniciativa a la diputada por Rivadavia, María Rita Morales, con la intención de que pueda ser elevada y tratada en la Cámara de Diputados de San Juan, llevando el "Recuerdo Eterno" a una escala provincial.