Más de 20.000 personas fueron parte del festejo del Día del Niño en Rivadavia

Rivadavia vivió una verdadera fiesta popular en el marco de su 117° aniversario. Más de 20 mil personas se acercaron el sábado 16 de agosto al predio de Cepas Sanjuaninas para compartir una jornada que combinó juegos, espectáculos, sorteos y la alegría de los más chicos.

El encuentro se extendió hasta las 19 horas y contó con la participación del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, la diputada nacional Nancy Picón y autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron a las familias en una tarde cargada de emoción y sonrisas.

Los niños fueron los grandes protagonistas. Hubo áreas de juegos, actividades recreativas, espacios de pintura y dibujo, espectáculos en vivo, sorteos con premios, además de chocolate caliente para todos. También se dispusieron puntos de hidratación y un sector especial de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, garantizando así un festejo inclusivo.

El intendente Sergio Miodowsky destacó la masiva convocatoria y remarcó la importancia de generar espacios de encuentro: “Ver a tantas familias disfrutando juntas nos llena de orgullo. Esta gestión trabaja día a día para que Rivadavia sea un lugar de encuentro y de oportunidades”.

En ese sentido, añadió: “Buscamos que cada niño de Rivadavia crezca en un ambiente sano, con espacios para jugar, aprender y compartir. Este es el camino que hemos trazado”.