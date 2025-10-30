La comunidad de La Bebida volvió a expresar su indignación tras un nuevo hecho de vandalismo que golpea el corazón del barrio. En las últimas horas, desconocidos dañaron el monumento en homenaje al ciclista sanjuanino Nicolás “Nico” Naranjo, ubicado en el Paseo Juan Tejada, sobre Avenida Ignacio de la Rosa y calle Comercio.

La estructura, que incluye una bicicleta metálica erigida en memoria del deportista, fue derribada y dejada sobre el suelo, generando un fuerte repudio entre vecinos y amigos del corredor, que no tardaron en manifestar su enojo en redes sociales.

El Paseo Juan Tejada fue inaugurado en 2024 como parte de las obras de urbanización que conectan Marquesado con La Bebida, y se transformó rápidamente en un punto de encuentro para los habitantes del lugar. Allí, además de áreas verdes y juegos infantiles, se instaló el monumento en honor a Naranjo, una figura muy querida del ciclismo sanjuanino.

Nicolás Naranjo perdió la vida hace cuatro años, a los 31 años, tras sufrir una grave caída en el velódromo Ernesto Contreras de Mendoza, durante una competencia de Vueltas Puntuables. Su fallecimiento conmovió al deporte argentino y dejó una huella profunda en la provincia, donde el ciclista era reconocido no solo por su talento, sino también por su carisma y compromiso con el deporte.

Vecinos del paseo lamentaron que este tipo de ataques “se repitan sin control” y pidieron mayor presencia policial en la zona. “Primero rompieron los focos y los juegos, ahora se metieron con un recuerdo que representa el orgullo de La Bebida. No se puede creer”, expresó una vecina a través de Facebook.

Desde distintos grupos de ciclistas y clubes deportivos también se sumaron al repudio, reclamando respeto por la memoria del deportista y por los espacios públicos que homenajean a quienes marcaron la historia del ciclismo sanjuanino.