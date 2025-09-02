¿De qué se trata el programa de reparación de techos de San Martín?

El temporal de Santa Rosa afecto gran parte de la provincia y el departamento San Martín no fue la excepción. En este caso, según dio a conocer la intendenta Analía Becerra en Canal 13, afectaron a unas 180 familias, muchas de ellas con viviendas precarias o techos de material débil.

“Desde octubre del año pasado, con nuestro equipo técnico, venimos trabajando en la reparación de techos. Cada lluvia funciona como prueba piloto para ir viendo los avances. Nuestro objetivo es fortalecer a cada vecino y acompañar en la reparación de sus viviendas”, indicó la intendenta.

El programa municipal contempla una evaluación social y técnica de cada hogar. Según explicó Becerra, la asistencia puede incluir materiales, mano de obra, o ambas, dependiendo de la situación económica de cada familia.

En comparación con años anteriores, la cantidad de familias asistidas ha disminuido: "El año pasado relevamos más de 300 casos y hoy son 180. Algunos vecinos repararon sus hogares por cuenta propia, mientras que otros recibieron asistencia completa del municipio”.

Becerra explicó que los vecinos interesados pueden acercarse al municipio y presentar evidencia de los daños, como fotos o videos. Luego, el equipo técnico realiza la visita y seguimiento: “Registramos todo en expedientes, con comprobantes de materiales y actas de finalización. Incluso las familias firman un acta dando el visto bueno al trabajo concluido”.