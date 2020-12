Tras 40 años, se conectó con su padre a través de su verdadera pasión

Una historia muy particular e inspiradora se conoció este lunes en San Martín. Lili, una cooperativista del departamento, contó a Canal 13 que después de 40 años vuelve a conectarse con su fallecido padre, tras haber regresado a su verdadera pasión, heredada por el mismo.

La mujer señaló estar volviendo a sus raíces tras haberse jubilado como enfermera en el sector público y volverse a dedicar a cultivar la tierra. ‘Volví a las raíces, a lo que me enseñó mi padre, cuan do me jubile decidí retomar aquella pasión que me trasmitió el’, expresó Lili.

La cooperativista contó que lo hace desde que era muy niña, cuando su papá comenzó a enseñarle y comenzó a adquirir esa pasión por las huertas y todo lo vinculado a plantar en la tierra.

La vuelta a la agricultura estuvo marcada por el toque de la agroecología, actividad que en San Martín vienen practicando muchos cooperativistas gracias a las políticas del INTA en conjunto con el municipio.

'Volví a las bases, a comer sano, cada vez que planto algo me acuerdo de mi viejo, de lo que me enseñó, las técnicas. Como me veía media cara pintada, él siempre me decía hacelo así, y yo lo hacía al revés’, recordó Lili entre risas.

Por último, la agricultora sanmartiniana contó que gracias al asesoramiento de los ingenieros del INTA ella pudo volver a su pasión y que recibe asiduamente la ayuda de sus hijos, ya que muchas veces no podría sola.