Así funcionará el programa que ayudará a trabajadores rurales de San Martín

El intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, charló telefónicamente con Canal 13 en el programa Banda Acha. En esta comunicación el funcionario comentó algunas de las medidas que se están tomando en el municipio para asistir a aquellas personas que se vieron más afectadas por esta cuarentena.

Andino comenta que se vienen tiempos aún más difíciles, que se avecina una gran crisis económica y social, por lo que tanto él como los integrantes del Comité de Crisis del departamento, están generando proyectos para poder retomar la economía en San Martín.

En relación a este tema, el intendente habló sobre el programa "San Martín Agroecológico", el cual busca colaborar con los trabajadores rurales. Con esta iniciativa se busca poner a producir a estas personas, para poder obtener un ingreso genuino, que les permita ayudar a la economía familiar.

En este programa se ayudará, en su primera etapa, a 30 familias sanmartinianas. Esta personas poseen parcelas, que por su situación económica nunca han podido utilizar. A raíz de esto, desde el municipio se le brindará semillas a estos vecinos, para que puedan sembrar, lechuga, repollo, acelga, etc. No se busca que estos vegetales se utilicen para consumo interno solamente, si no que este programa tiene el objetivo de que estos productos puedan comercializarse y generarle un ingreso a los beneficiarios.

El intendente confirmó que ya se han preparado los suelos de estas más de 3 hectáres, por lo que ya están listas para ser sembradas. También, la autoridad confirmó que en una segunda etapa se buscará sembrar tomates, para posteriormente crear una o dos salas de elaboración de salsa, para tener otro producto para comercializar.

"No queremos darles el pescado, queremos darle la caña" comentó Andino, que aclaró que esta sólo es una de las tantas medidas que tienen en mente. Por ejemplo se comentó que tienen pensado colaborar con más vecinos, entregándoles gallinas ponedoras, para que después de un tiempo puedan obtener huevos y venderlos a un bueno precio, ya que actualmente este producto está muy caro, entonces le serviría a toda la población del departamento.