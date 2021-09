La casa por la ventana: San Martín celebra sus 79 años con una ola de inauguraciones

Durante el pasado domingo 19 de septiembre el departamento San Martín esta cumpliendo 79 años de existencia. Con este motivo el intendente y todo su equipo prepararon una serie de actividades a modo de celebración. Por ejemplo se entregarán viviendas, se inaugurarán más semáforos y el primer tramo de bicisenda.

Cristian Andino, intendente de San Martín, se mostró contento por el progreso que han conseguido en el municipio durante los últimos años. Durante su gestión se ha asfaltado un gran porcentaje de las calles sanmartinianos y han comenzado a colocarse semáforos, una gran falencia que había en ese territorio.

"Es un municipio joven. Éramos parte de Angaco, éramos "Angaco Sur". A partir de la Ley del año 40 pasamos a ser San Martín. Siempre digo con mucho orgullo que éramos el departamento más postergado de San Juan porque teníamos las calles de tierra, no había iluminación, teníamos el peor de los cementerios, no teníamos salud, ni cloacas. Realmente en San Martín no teníamos nada y pasamos a ser uno de los departamentos más pujantes y más crecientes de la provincia", expresó.

Seguidamente, Andino dio detalles sobre las inauguraciones que concretarán con motivo de este aniversario. No sólo se trata de distintas viviendas para los vecinos, sino que también habrán espacios verdes, iluminación, playones deportivos y muchas cosas más.

"Vamos a estar festejando el aniversario durante todo el mes con inauguraciones. Vamos a entregar viviendas que es la obra que más nos llena de orgullo, sumado a que es por cooperativa, vamos a entregar un barrio junto al gobernador en el barrio Bella Vista. Vamos a estar inaugurando semáforos, el primer tramo de bicisenda, espacios verdes, iluminación en todo el departamento y playones de usos múltiples deportivos", sentenció.