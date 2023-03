Andino presentó a su candidata a intendenta: mirá quién es

Por la mañana de este 20 de marzo el actual jefe comunal de San Martín presentó a quien será su candidata a intendenta en las próximas elecciones. Andino oficializó que Analía Becerra fue su elegida para seguir desarrollando su proyecto dentro del departamento en cuestión.

Cristian Andino, intendente de San Martín, contó en rueda de prensa cuál fue su decisión a la hora de designar a una persona para que encabece una lista el 14 de mayo. En ese sentido explicó que eligió a 'su mano derecha', una mujer que forma parte de su equipo desde hace años.

'Analía Becerra es una integrante del equipo, ha sido la mano derecha desde el 2015 hasta la fecha. Conoce bien el municipalismo, es una persona leal, es una vecina de San Martín que estoy seguro que con este equipo va a permitir que el departamento siga en esta senda del crecimiento', declaró.

La propia Becerra habló con la prensa, asegurando que se siento orgullosa de haber sido seleccionada y por poder seguir formando parte del equipo ahora desde otra posición. Mencionó que su objetivo, si consigue el resultado que espera en el acto eleccionario, es seguir desarrollando los proyectos de la gestión actual.

'Es un orgullo ser parte de este equipo, la idea es continuar con la gestión que se viene llevando adelante. Seguir apostando a la obra pública, educación, turismo, a la cultura y al deporte. Preservar el equipo y cuidar el legado que se ha construido durante estos 20 años que he transitado al lado del intendente Andino. Es importante que los vecinos tengamos memoria. San Martín ha sido un departamento postergado y hoy esta en el podio a nivel provincial. Andino nos hizo recuperar la identidad', expresó.

Por último, entre risas, la flamante candidata respaldada por Andino contó ante los presentes que se había enterado de la decisión horas antes de encabezar dicha conferencia. Becerra fue notificada de que fue elegida para integrar la lista en busca de la intendencia durante las primeras horas de este lunes.

'Vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos en carpeta con el intendente, eso va a seguir su curso. Para mi fue una verdadera sorpresa porque me he enterado este lunes a las 07:00. Siempre he trabajado y he estado donde él me ha necesitado, soy un soldado del proyecto que él viene desarrollando desde 1999 cuando él asumió como concejal', sentenció.