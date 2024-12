El tradicional Belén Viviente, un evento cultural emblemático de San Martín, está de regreso este año en la Quebrada Nacif Weiss. La Intendenta Analía Becerra compartió en Banda Ancha, los detalles sobre la organización de la escenificación y los esfuerzos para llevar a cabo una de las celebraciones más esperadas de la región.

"Estamos trabajando hace más de un mes en la preparación de todo lo que implica el Belén Viviente", afirmó Becerra, destacando la complejidad logística del evento que involucra a más de 200 personas, entre actores, personal técnico y operativos municipales. "Es toda una logística, sí, porque hay mucha gente", agregó.

El evento, que se realiza el 25 de diciembre, requiere de un esfuerzo coordinado entre distintos equipos y servicios, como electricistas y demás personal municipal, para garantizar que la escenificación se lleve a cabo sin inconvenientes. "La verdad que es como muy valorable hacerlo el 25, porque hacemos trabajar a todas las personas, que es cuando muchos disfrutan", expresó la intendenta. Para Becerra, el Belén Viviente no solo es un espectáculo, sino una ocasión para que las familias de San Martín puedan vivir una experiencia especial y disfrutar de un mensaje significativo.

"Es lo mismo escuchar el mensaje del día 23 del nacimiento de Jesús que el día 25", destacó Becerra, quien añadió que la espiritualidad y el entorno natural del lugar, como la Quebrada Nacif Weiss, hacen que el evento sea aún más impactante. "Es muy fuerte. Y ahí en ese escenario natural tan impresionante, se vive una experiencia única", comentó.

A pesar de la magnitud del evento, la intendenta indicó que el municipio ha enfrentado desafíos económicos. "Hemos presentado un pedido formal a Turismo para ver si nos colaboran con algo. Ellos siempre han apoyado con sonido e iluminación. Vamos a ver qué sucede este año", dijo, reconociendo las dificultades que implica la organización en un contexto de recursos limitados.

Sin embargo, la funcionaria dejó en claro que, independientemente del apoyo externo, el evento se llevará a cabo. "Nosotros tratamos de ser prudentes en función de la situación que se vive. Pero también creo que nosotros, yo como intendenta, tengo que defender los intereses de mi departamento y de mis vecinos", remarcó. Para Becerra, el objetivo es seguir con las tradiciones y responder a la expectativa de la comunidad. "A lo mejor vamos a hacer con menos recursos o más recursos, pero hay que hacerlo", aseguró.

"Primero está la gente que ya está consultando por el Belén Viviente", dijo resaltando el compromiso de la gestión para que el evento continúe siendo una de las celebraciones más valoradas y esperadas por los vecinos de San Martín. "Eso es lo valorable, al final, un mensaje hermoso que queda", expresó con entusiasmo.

Sobre el concurso del Asador Sanjuanino

"Para nosotros era un desafío importante realizar este evento, teniendo en cuenta el incidente que surgió unas semanas atrás en el complejo", comenzó Becerra, refiriéndose a los sucesos previos que obligaron a reprogramar la fiesta. "Eso también nos hizo posponer la celebración una semana, pero se vivió una jornada tranquila. Las familias se sintieron muy cómodas, y hemos recibido buenos mensajes sobre la organización", añadió.

Aunque la intendenta no proporcionó cifras exactas de asistencia, destacó que "el complejo estaba completo, pero no amontonado, la gente estaba cómoda y disfrutó del evento". Un aspecto clave, subrayó, fue la participación de las instituciones locales, que lograron vender casi toda su carne, generando beneficios económicos para sus actividades.

La edición de este año marcó un hito en la gestión de Becerra, quien asumió por primera vez la toma de decisiones para la realización del concurso. "Si bien en las ediciones anteriores habíamos acompañado en la parte de logística, no era nuestra responsabilidad decidir. Esta vez me tocó a mí", comentó.

Una de las decisiones más relevantes fue la incorporación de seguridad privada, además del refuerzo policial. "Agradezco a la policía por su apoyo, pero también sumamos seguridad privada. Fue una decisión política del municipio", detalló la intendenta. "La seguridad fue una medida preventiva para garantizar que las familias se sintieran protegidas. Si alguien detecta una situación inadecuada, se acercan y actúan para prevenir", explicó.

La inversión en seguridad no solo se pensó para el bienestar de los asistentes, sino también para dar tranquilidad a los organizadores. "Es una inversión que garantiza la paz de los visitantes y de quienes estamos al frente de la gestión. Siempre me preocupo y me angustio por las situaciones que puedan surgir", confesó Becerra.

Cuando se le preguntó si esta medida se mantendría en el tiempo, respondió: "Es positivo, y lo vamos a analizar a medida que pase el tiempo. Es un soporte para la unidad operativa que está en el complejo Ceferino, y estamos comprometidos a darle calidad al turismo que nos visita".

Por último, Becerra destacó la importancia de seguir invirtiendo en la mejora de los espacios turísticos para mantener la calidad. "El complejo Ceferino es el segundo lugar más visitado en la provincia después de la Difunta Correa, y eso es algo que se debe respetar y potenciar. Si queremos calidad, hay que invertir", concluyó.