Peligro inminente: un poste está por caer sobre dos casas en Santa Lucía

Tres familias del departamento Santa Lucía se encuentran viviendo bajo un peligro constante desde hace varios meses. Esto se debe a que un poste de luz esta a punto de derrumbarse sobre dos casas de la Villa 26 de Febrero. Los afectados aseguraron que ya han presentado varios reclamos a distintas entidades, pero que nadie asume la responsabilidad.

Mónica es la principal perjudicada con este situación, ya que el poste de madera comenzó a vencerse sobre su casa y la de su hija. La mujer aseguró ante el móvil de Canal 13 que están viviendo bajo este riesgo hace aproximadamente un año. El miedo no sólo es que se destruyan las viviendas, sino que se suelten los cables y alguien se electrocute.

'Al lado vive mi hija que tiene un niño chico y esta embarazada. Hemos llamado a todos lados y todos se tiran la pelotita pero nadie nos da una solución. Hace como un año que esta así. Han venido, han mirado y se han ido. Nadie nos da solución y nos da miedo de que aflojen los alambres y caiga sobre la pieza de mi hija. Tenemos miedo porque hay niños y ese palo esta podrido', expresó.

Otra vecina de la Villa 26 de Febrero que dio sus testimonio fue Ángela, quien reveló que los alambres que hay alrededor del posteo lo colocaron su marido y su hijo ya que nadie venía a ayudarles. Por otro lado Liliana, otra mujer que viene en la misma cuadra, remarcó que hay otros dos palos que también están cerca de caerse sólo que a uno de ellos le colocaron un tutor para evitar un accidente grave.

'Se han hecho varios reclamos. Primero se hizo con Nacusi que es el que se encarga del alumbrado público y nos dijo que no, que el municipio se tenía que hacer cargo. Desde la Municipalidad nos dijeron que no, que es un tema de Energía San Juan. De ahí vinieron, miraron y se fueron porque dijeron que es del municipio la responsabilidad. No tenemos ninguna solución. Acá hay muchísimos niños. Es un peligro que esté así y no es el único, porque hay otros igual que los han reforzado un poquito', sentenció.